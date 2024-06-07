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Политика ,  
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В Киеве задержали экс-депутата за схему уклонения от мобилизации

По данным украинского следствия, основными клиентами злоумышленников вместе с экс-депутатом были потенциальные призывники. Они планировали использовать поддельные документы для снятия с воинского учета и выезда за границу
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве бывшего депутата Верховной рады, которая вместе с сообщниками получала от лиц, уклоняющихся от мобилизации, до $100 тыс. ежемесячно, сообщила пресс-служба спецслужбы.

Депутат была земестителем главы комитета украинского парламента по вопросам здравоохранения, а сейчас она входит в руководящий состав киевского Института медицины труда имени Кундиева НАМН Украины и занимается вопросами профилактической медицины. Hromadske передает, что речь может идти об Ирине Сысоенко, которая избиралась в VIII созыв Рады от «Объединения «Самопомощь».

По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний. Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать поддельные документы для снятия с воинского учета и выезда за границу.

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Деньги распределялись между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора, полагают следователи. К «схеме» также были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий Львовской области.

Организатора группировки и четырех ее участников подозревают в принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины) и принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч️. 3 ст. 369-2 УК Украины). Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Весной на Украине ужесточили мобилизацию. В рамках изменений в том числе была отменена категория «ограниченно годных» к военной службе. Те, у кого есть эта категория, должны в течение девяти месяцев пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию — «годен» или «не годен».

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Фото:dsns_telegram / Telegram

«Зеркало недели» 7 июня сообщило, что контрразведка СБУ также задержала в Хмельницкой области местного депутата и ее детей: 42-летнего сына и 37-летнюю дочь, сообщили в спецслужбе.

Их подозревают в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд арестовал семью, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие обвинило их в определении маршрутов движения и пунктов базирования мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО), а также мест сосредоточения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Георгий Смирнов
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