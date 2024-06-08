Times узнала об опасениях по поводу «зависимости» Зеленского от Ермака

На Украине возникает все больше беспокойства по поводу растущей зависимости Зеленского от главы его офиса Ермака, который контролирует доступ к президенту, пишет Times. О подобных опасениях ранее сообщала WP

Андрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

На Украине выражают тревогу по поводу растущей зависимости президента Владимира Зеленского от главы его офиса Андрея Ермака, сообщили The Times высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники. Некоторые называют Ермака «де-факто главой государства» или «вице-президентом Украины».

Собеседники газеты из дипломатических кругов рассказали, что Ермак полностью контролирует доступ к президенту, а послы G7, которые надеялись на встречу с Зеленским, вместо него встретились с главой его офиса.

В администрации украинского президента критику назвали «пропагандистскими выпадами» и заявили, что она вызвана прямым, но эффективным стилем управления Ермака. Что касается встречи с послами, там настаивают, что Зеленский регулярно встречается с дипломатами, но часто находился за пределами страны или у него были более неотложные дела. При этом только президент принимает ключевые решения, подчеркнули в его офисе.

Военные чиновники обвиняют Ермака в том, что он препятствовал доступу к президенту экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и организовал его увольнение. Залужный был уволен в феврале на фоне разногласий с Зеленским по поводу боевых действий, а также роста его популярности у населения. В марте его назначили послом Украины в Великобритании.

Представитель офиса Зеленского заявила Times, что «люди в военной форме редко бывают довольны политическими решениями», и отметила, что должность украинского посла свидетельствует о высоком уровне доверия. Она добавила, что все действия администрации президента во время военного положения регулируются специальными протоколами безопасности и потому Ермак находится в штабе главнокомандующего и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) в соответствии со своими конституционными полномочиями.

Источники издания среди правительственных чиновников говорят о роли Ермака в увольнении вице-премьера, министра инфраструктуры Александра Кубракова на фоне его заявлений о попытках депутатов от правящей партии «Слуга народа» его подкупить.

В целом на Украине растет беспокойство, что Зеленский все больше полагается на «горстку подхалимов», в то время как доступ к украинскому президенту для чиновников сокращается, а команда Ермака растет.

Бывший советник Зеленского по экономике Олег Устенко (уволен в конце марта) рассказал, что был среди «примерно пяти человек», у которых был прямой доступ к президенту Украины. «Вероятно, есть несколько десятков человек, которые консультируют Ермака, главу администрации. А также те, кто занимается мелкими делами, все они подчиняются главе администрации, и у него есть несколько заместителей», — добавил он.

Как пишет Times, антикоррупционные наблюдатели говорят о возможной причастности к скандалам со взяточничеством двух заместителей Ермака — Олега Татарова и Кирилла Тимошенко, которые в настоящее время являются ключевыми советниками министра обороны Рустема Умерова. Татаров отвечает за реформу правоохранительных органов; по словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, Ермак использует Татарова для обеспечения лояльности сотрудников системы уголовного правосудия.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк подчеркнула, что против Татарова велось расследование по обвинению во взяточничестве, однако администрация президента поручила дело новым прокурорам и они закрыли его. Татаров отрицает обвинения в коррупции.

Тимошенко курирует строительство фортификационных сооружений стоимостью $647 млн, к созданию которых было много вопросов у украинских военных в начале мая на фоне продвижения российских сил в Харьковской области, отмечает Times. Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции в прошлом году установило, что он ездит на Porsche Taycan, ездил на «роскошный курорт» и злоупотреблял полномочиями, позволяя своим подчиненным выезжать за границу в нарушение мобилизационного законодательства.

В администрации президента Украины заявили, что «независимые антикоррупционные органы расследуют деятельность нынешних чиновников: «У нас нет неприкасаемых, но вина должна быть доказана в суде».

В то же время никто не ставит под сомнение легитимность Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, говорят собеседники газеты. Выборы не проводились в связи с введенным 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается каждые три месяца. Многие считают, что Зеленский может изменить курс своей политики. «Его большой ошибкой было то, что он доверил так много полномочий Ермаку, который явно опьянен властью», — считает Каленюк.

The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского. В частности, к президенту падает доверие, и действия Ермака могут сделать его уязвимым для критики после окончания президентских полномочий, например обвинений в использовании конфликта для подрыва демократии, писала газета.

Ермак признавал, что многим не нравится его «повсеместность», но говорил, что работает «от имени президента». Он отрицает, что главным в стране является еще кто-то помимо Зеленского: «Он слушает всех. Но высказывает свое мнение».