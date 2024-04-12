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Кулеба и Ермак поменялись заместителями

Кабмин Украины отправил в отставку первого заместителя главы МИД Точицкого
Кабмин Украины поменял местами заместителей глав МИДа и офиса президента. Первым замом Кулебы стал Андрей Сибига, а заместителем Ермака — Николай Точицкий. По данным источников «РБК Украина», это не последние кадровые перестановки
Николай Точицкий
Николай Точицкий (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Кабмин Украины отправил в отставку первого заместителя главы МИДа Дмитрия Кулебы Николая Точицкого и назначил на эту должность Андрея Сибигу, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).

«Только что кабмин уволил первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого и назначил на эту должность Андрея Сибигу», — написал он в телеграм-канале. Гончаренко также рассказал, что в ближайшее время будет опубликован указ о назначении Точицкого заместителем главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ранее эту должность занимал Сибига.

Эти перестановки также подтвердил «РБК Украина» со ссылкой на источник. По данным агентства, это не последние кадровые изменения в правительстве.

Точицкий был заместителем Кулебы с сентября 2021 года. Ранее он был послом Украины в Люксембурге и Бельгии, генеральным консулом в Сан-Франциско, постпредом при Совете Европы, а также занимал различные должности в МИД Украины.

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Фото: Zuma / ТАСС

Сибигу назначили заместителем Ермака в мае 2021 года, он занимался вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства. До этого он был послом Украины в Турции, советником-посланником посольства в Польше и также занимал разные посты в украинском МИДе.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости кадрового обновления всего управленческого аппарата страны. По его словам, Киеву нужно «двигаться в едином направлении», «перезагрузиться» и «быть уверенными в победе». Он также указал на «застой» на фронте и связал задержки в поставках вооружений с ошибками военнослужащих.

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Теги
Юлия Овчинникова
Украина МИД Украины Дмитрий Кулеба кабмин Украины Андрей Ермак
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