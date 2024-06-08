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ПМЭФ-2024 ,  
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Швыдкой предложил артистам чувствовать реакцию людей при выборе нарядов

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ПМЭФ-2024
«Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области — разные для артистов», поэтому они должны чувствовать реакцию людей при выборе одежды, которая может их оскорбить, отметил спецпредставитель Путина

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил артистам после «голой вечеринки» чувствовать реакцию общества при выборе нарядов для выступлений. Об этом он сказал «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

«Артисты после «голой вечеринки» должны, как мне кажется, почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде, которая может оскорбить аудиторию», — сказал Швыдкой, добавив, что «дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области — разные для артистов».

«Голая вечеринка», устроенная блогером Настей Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре прошлого года. Роскомнадзор усмотрел в ней признаки «пропаганды ЛГБТ» (в ноябре «международное общественное движение ЛГБТ» было признано в России экстремистской организацией и запрещено). Ивлееву оштрафовали, а артисты, посетившие мероприятие, жаловались, что их «вырезали из эфиров», а концерты начали отменять. Ивлеева и другие записали видео с извинениями.

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Позднее блогер пояснила, что «голая вечеринка» — «это было мероприятие, которое произошло не в то время не в том месте». По ее словам, после скандала она «приняла решение уйти в режим тишины», чтобы «как минимум поправить свое психологическое и ментальное состояние, успокоиться, прийти в себя». Она также ездила в Донбасс в день рождения. На вопрос о том, почему поездку не афишировали, она заявила, что «Донбасс — это не прачечная», а этап переосмысления является для нее «интимным моментом».

В июне певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре скандала после выступления в откровенном боди с декольте на VK Fest в Уфе в День защиты детей. В ответ на критику она призвала «не искать зло там, где его нет». «Мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе», — объяснила Бузова.

После этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором предложила ввести дресс-код для артистов.

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Теги
Елена Чернышова
Михаил Швыдкой голая вечеринка дресс-код ПМЭФ
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