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На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

Губернатор Гладков: на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
Осколками повреждены крыша частного дома и машина, никто не пострадал, рассказал Гладков. Утром 8 июня он также сообщал о работе ПВО над Белгородом по двум воздушным целям

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили. Оперативные службы на месте, подворовой обход продолжается», — написал он в телеграм-канале.

Корреспондент РБК снял момент, когда одну из воздушных целей сбили.

На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
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С начала июня ПВО срабатывала над Белгородом около десяти раз. Утром 8 июня Гладков также сообщал о работе ПВО по двум воздушным целям над Белгородом.

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Так, по приграничному Шебекинскому району только за 7 июня было выпущено 345 снарядов. Власти решили частично эвакуировать жителей Шебекино.

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4 июня Гладков сообщал, что в область зашла диверсионная группа и ведутся бои в Новой Таволжанке. Минобороны позже заявляло, что две диверсионные группы предприняли попытку проникнуть на окраину села, но их действия были пресечены. 7 июня Гладков опубликовал видео из поселка, на котором в том числе заявил, что на территории населенного пункта «противника нет».

На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород ПВО Вячеслав Гладков
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