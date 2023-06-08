Румыния решила более чем вполовину сократить штат посольства России

Москва должна сократить штат дипмиссии в Румынии на 51 должность, или на 61%, убрав 40 работающих на данный момент сотрудников, в том числе 11 дипломатов. Так число сотрудников приблизится к штату румынского посольства в России

Посольство Румынии в Москве, Россия (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Румыния решила сократить штат российского посольства в стране более чем в половину, сообщает румынский МИД. Количество должностей в российском посольстве должно сократиться на 61%, а фактическое число сотрудников — на 55,5%.

Российская сторона должна сократить штат посольства на 51 позицию: из них 21 дипломатическая и 30 — технический и административный персонал посольства. Фактически, с учетом числа работающих сейчас в посольстве сотрудников, это означает, что дипмиссия сократит 40 человек: 11 дипломатов и 29 других сотрудников. Выбор сокращаемых должностей остается за Москвой, отметили в ведомстве.

«Российская сторона также была проинформирована о том, что у нее есть максимум 30 дней для выполнения решения румынской стороны. Если этот срок не будет соблюден, МИД Румынии примет меры по реализации принятого решения путем отзыва аккредитации некоторых членов дипломатического и технико-административного персонала Российской Федерации в Румынии в целях обеспечения соблюдения потолка, принятого для ограничения российского персонала в нашей стране», — говорится в заявлении.

В публикации поясняется, что таким образом штат российского посольства в Бухаресте приблизится к числу сотрудников румынского представительства в России.

Российский МИД пообещал «соответствующий ответ» на действия Бухареста, заявили в дипведомстве агентству ТАСС.

В феврале Румыния в числе прочих стран решила приостановить работу Русского дома в стране, это должно произойти не позднее 20 августа. Сообщая об этом российскому послу Валерию Кузьмину, румынская сторона напомнила о неоднократных ситуациях, когда Российский центр культуры и науки «преднамеренно занимался действиями по искажению реальности и исторической правды на уровне общественного мнения румын».

В Русском доме выразили сожаление в связи с решением румынских властей. Учреждение было основано в 2015 году.