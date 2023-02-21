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Румыния решила приостановить работу Русского дома в Бухаресте

Румыния приостановит работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте
Российский&nbsp;центр культуры и науки в Бухаресте
Российский центр культуры и науки в Бухаресте (Фото: CasaRusaBucuresti / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Румыния приостановит деятельность Русского дома в Бухаресте, об этом сообщил МИД страны.

«По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте [Валерий Кузьмин] был вызван <...> и уведомлен о решении румынских властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Румынии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Послу напомнили о неоднократных ситуациях, когда учреждение «преднамеренно занималось действиями по искажению реальности и исторической правды на уровне общественного мнения румын». В МИДе уточнили, что приостановка деятельности произойдет не позднее 20 августа 2023 года — к этому времени должны быть завершены все «административные процедуры».

В Русском доме выразили сожаление в связи с решением румынских властей. «Все действующие обязательства РЦНК по проведению курсов иностранного языка, творческих кружков, а также культурно-научных мероприятий, запланированных на весенне-летний период, будут соблюдаться», — говорится в сообщении учреждения в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Русский дом в Бухаресте был основан в 2015 году.

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