Премьер Румынии решил перенести День Победы с 9 мая из-за действий России

Празднование дня Победы 9 мая используется Россией для поддержки военной операции, это также исключает вклад западных государств в победу над нацизмом, счел премьер. Накануне перенести праздник на 8 мая предложил Зеленский

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Румынии для возвращения «истинного символизма» капитуляции нацисткой Германии во Второй мировой войне будет инициирован перенос празднования дня Победы с 9 на 8 мая, сообщил премьер республики Николае Чукэ. Его заявление опубликовано на сайте правительства Румынии.

Премьер напомнил, что Берлин официально капитулировал перед западными государствами 8 мая 1945 года, что означало для Европы «падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент». После завершения войны Румыния стала подконтрольна СССР и лишь в конце прошлого века она вернулась на свой исторический западный путь развития, говорится в заявлении.

Чукэ счел, что 9 мая превратилось в «пропагандистский повод» для поддержки российской военной операции на Украине, а историческая правда «была искажена», поскольку игнорировалась роль других стран в победе над фашизмом. По его мнению, необходимо напомнить о таких важных эпизодах войны, как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и большей части Германии совместными усилиями Союзников: войск США, Великобритании, Франции и национального сопротивления.

«Таким образом, мы отдаем дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига», — подчеркнул Чукэ.

Капитуляцию немецких войск со стороны Германии подписал 7 мая начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта Альфред Йодль, она вступила в силу на следующий день, 8 мая в 23:01 (по центральноевропейскому времени) или 9 мая в 01:01 ночи по московскому времени. По требованию советской стороны 8 мая в Берлине был подписан еще один документ — немецким фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем.

Два года назад в парламенте уже предлагали перенести празднование дня Победы с 9 на 8 мая для устранения «неразберихи, которая все еще сохраняется между датой, принятой историками, нашими западными союзниками» и «навязанной Сталиным и СССР» датой. Тогда инициативу одобрили в Сенате, но заблокировали в Палате депутатов Румынии.

Накануне об изменениях празднования 9 мая объявил украинский президент Владимир Зеленский. Он подписал указ, согласно которому в этот день будет праздноваться День Европы. Эта дата была установлена на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой», пояснил Зеленский.

День Победы при этом будет праздноваться 8 мая, украинский президент внес в Верховную раду соответствующий законопроект. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — напомнил он.