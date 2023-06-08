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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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На Украине прекратили судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС

Власти Украины: после разрушения плотины судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС прекращено
После разрушения Каховской ГЭС в акватории Каховского водохранилища остаются 50 украинских судов. Власти Украины предупредили об опасности судоходства ниже ДнепроГЭС и сообщили о содействии в «передислоцировании» всех судов
ДнепроГЭС и Каховская ГЭС
ДнепроГЭС и Каховская ГЭС (Фото: сервис Google Maps)

На Украине прекратили судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС, сообщил в Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России) глава администрации судоходства страны Евгений Игнатенко.

«Администрация судоходства второй день активно работает с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища. Это около 50 судов. Наша задача — содействовать в обеспечении их беспрепятственной передислокации с места базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз. За ДнепроГЭС река Днепр остается судоходной. Ниже — еще длительное время нет», — написал он.

По словам Игнатенко, после падения уровня воды суда в акватории Каховского водохранилища окажутся на мели, а это может грозить разливом топливно-смазочных материалов.

Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. В настоящее время является крупнейшей гидроэлектростанцией под контролем Украины. 

Село Крынки Зернохранилище в Новой Каховке Город Олешки Город Олешки Плотина Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона, была частично разрушена утром 6 июня. Вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению и затапливать населенные пункты, находящиеся в прибрежной зоне. И российские, и украинские власти объявили эвакуацию жителей (левый берег контролируют российские силы, правый — украинские).

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На Украине прекратили судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС
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В случившемся Москва и Киев обвинили друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Кремль счел произошедшее преднамеренной диверсией Киева, которая связана с «неудачным наступлением» ВСУ. При этом за сутки перед этим ударом Киев организовал сброс воды с ДнепроГЭС, «предопределяя еще более пагубные последствия наводнения», говорил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС для экологии будут зависеть от масштаба затопления, его продолжительности и того, какие объекты окажутся в зоне наводнения, считают опрошенные РБК эксперты. По словам заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова, донный ил, который скапливался за плотиной, вынесет водой в Днепро-Бугский лиман, где он будет оказывать негативное воздействие на экосистему — на растительность, на моллюсков, рыб и т.п.

На Украине прекратили судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС
На Украине прекратили судоходство по Днепру ниже ДнепроГЭС

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Днепрогэс Днепр судоходство
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