Зеленский предложил сыну Баффета принять участие в восстановлении Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским бизнесменом Говардом Баффетом, старшим сыном миллиардера и главы совета директоров Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
«Мы ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную помощь», — написал Зеленский в Twitter.
Он сообщил, что предложил бизнесмену поучаствовать в проектах о восстановлению ирригационных систем в Одесской области, разминированию и реформе школьного питания.
Баффет — филантроп, фотограф и фермер. Он возглавляет Фонд Говарда Дж. Баффета, который, по данным на сайте организации, является одним из крупнейших частных благотворительных фондов в США. Основанный в 1999 году фонд поддерживает проекты в сфере сельского хозяйства, здорового питания, водных ресурсов, охраны природных ресурсов, и благотворительности.
В 2007 году Баффет стал послом Доброй воли ООН по борьбе с голодом в рамках Всемирной продовольственной программы.
Предполагалось, что Говард Баффет после ухода его отца с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway станет неисполнительным председателем, писал Reuters 20 апреля. Однако акционеры Berkshire проголосовали за то, чтобы 91-летний Уоррен Баффет остался на посту.
Киев с начала российской военной операции на Украине посетили ряд западных политиков, например, президенты Словакии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, премьер Британии Борис Джонсон. Зеленский встречался с генсеком ООН Антониу Гутерришем, также на Украину приезжала актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли.
В начале мая Зеленский говорил, что восстановление инфраструктуры и экономики страны, пострадавшей от боевых действий, обойдется в $600 млрд.