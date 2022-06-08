Зеленский предложил сыну Баффета принять участие в восстановлении Одессы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
«Остров Россия». Спецпредставитель президента о новой цифровой стратегии Мнение, 00:00
Спецпредставитель Путина предложил стратегию «технологического острова» Технологии и медиа, 00:00
Сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций Спорт, 08 июн, 23:42
Футболисты Бельгии забили шесть мячей в ворота сборной Польши Спорт, 08 июн, 23:39
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08 июн, 23:38
Пушилин назначил в правительство ДНР экс-помощника главы Минстроя России Политика, 08 июн, 23:34
В Британии проверят отказ пустить в страну 13-летнюю украинскую беженку Политика, 08 июн, 23:26
WP узнала о планах Twitter предоставить Маску данные о фейковых аккаунтах Бизнес, 08 июн, 23:15
Зеленский предложил сыну Баффета принять участие в восстановлении Одессы Политика, 08 июн, 23:07
В «Зените» рассказали о подписании нового контракта с Семаком Спорт, 08 июн, 23:04
Суд признал незаконной приостановку работы Театральной школы Райкина Общество, 08 июн, 22:44
В работе «Кинопоиска» и «Яндекс.Музыки» произошел сбой Технологии и медиа, 08 июн, 22:42
Бывшая российская теннисистка потеряла все кроссовки перед турниром Спорт, 08 июн, 22:37
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 08 июн, 22:29
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский предложил сыну Баффета принять участие в восстановлении Одессы

В Киев приехал бизнесмен, глава одного из крупнейших в США частных благотворительных фондов Говард Баффет. Зеленский поблагодарил его за гуманитарную помощь и предложил присоединиться к проектам по восстановлению Одесской области
Говард Баффетт
Говард Баффетт (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским бизнесменом Говардом Баффетом, старшим сыном миллиардера и главы совета директоров Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Мы ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную помощь», — написал Зеленский в Twitter.

Он сообщил, что предложил бизнесмену поучаствовать в проектах о восстановлению ирригационных систем в Одесской области, разминированию и реформе школьного питания.

«Кеш становится мусором». Как Баффет защищается акциями от инфляции
Инвестиции
Фото:Bill Pugliano / Getty Images

Баффет — филантроп, фотограф и фермер. Он возглавляет Фонд Говарда Дж. Баффета, который, по данным на сайте организации, является одним из крупнейших частных благотворительных фондов в США. Основанный в 1999 году фонд поддерживает проекты в сфере сельского хозяйства, здорового питания, водных ресурсов, охраны природных ресурсов, и благотворительности.

В 2007 году Баффет стал послом Доброй воли ООН по борьбе с голодом в рамках Всемирной продовольственной программы.

В ЕС назвали условие для помощи в восстановлении Украины
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании
Инструкции
Pro
В регионы — за экономией: что будет с открытием новых офисов вне столиц
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи

Предполагалось, что Говард Баффет после ухода его отца с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway станет неисполнительным председателем, писал Reuters 20 апреля. Однако акционеры Berkshire проголосовали за то, чтобы 91-летний Уоррен Баффет остался на посту.

Киев с начала российской военной операции на Украине посетили ряд западных политиков, например, президенты Словакии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, премьер Британии Борис Джонсон. Зеленский встречался с генсеком ООН Антониу Гутерришем, также на Украину приезжала актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли.

В начале мая Зеленский говорил, что восстановление инфраструктуры и экономики страны, пострадавшей от боевых действий, обойдется в $600 млрд.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Баффет Киев Одесская область
Материалы по теме
Премьер Чехии назвал восстановление Украины одним из приоритетов страны
Политика
ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов
Политика
Госдеп заявил о готовности США участвовать в восстановлении Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter