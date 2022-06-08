Зеленский предложил сыну Баффета принять участие в восстановлении Одессы

В Киев приехал бизнесмен, глава одного из крупнейших в США частных благотворительных фондов Говард Баффет. Зеленский поблагодарил его за гуманитарную помощь и предложил присоединиться к проектам по восстановлению Одесской области

Говард Баффетт (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским бизнесменом Говардом Баффетом, старшим сыном миллиардера и главы совета директоров Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом. Видео со встречи опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Мы ценим этот сигнал солидарности с Украиной. Выразил благодарность за гуманитарную помощь», — написал Зеленский в Twitter.

Он сообщил, что предложил бизнесмену поучаствовать в проектах о восстановлению ирригационных систем в Одесской области, разминированию и реформе школьного питания.

Баффет — филантроп, фотограф и фермер. Он возглавляет Фонд Говарда Дж. Баффета, который, по данным на сайте организации, является одним из крупнейших частных благотворительных фондов в США. Основанный в 1999 году фонд поддерживает проекты в сфере сельского хозяйства, здорового питания, водных ресурсов, охраны природных ресурсов, и благотворительности.

В 2007 году Баффет стал послом Доброй воли ООН по борьбе с голодом в рамках Всемирной продовольственной программы.

Читайте на РБК Pro Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании Инструкции Pro В регионы — за экономией: что будет с открытием новых офисов вне столиц В регионы — за экономией: что будет с открытием новых офисов вне столиц Статьи Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи

Предполагалось, что Говард Баффет после ухода его отца с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway станет неисполнительным председателем, писал Reuters 20 апреля. Однако акционеры Berkshire проголосовали за то, чтобы 91-летний Уоррен Баффет остался на посту.

Киев с начала российской военной операции на Украине посетили ряд западных политиков, например, президенты Словакии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, премьер Британии Борис Джонсон. Зеленский встречался с генсеком ООН Антониу Гутерришем, также на Украину приезжала актриса и посол Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли.

В начале мая Зеленский говорил, что восстановление инфраструктуры и экономики страны, пострадавшей от боевых действий, обойдется в $600 млрд.