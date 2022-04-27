«Росконгресс» опубликовал программу Петербургского экономического форума

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Основная деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала, сообщила РБК пресс-служба фонда «Росконгресс».

Форум с главной темой «Новый мир — новые возможности» пройдет 15–18 июня. Организаторы предложат гостям посетить трек «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», где пройдут сессии по вопросам восстановления экономики и международного сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в «новых логистических реалиях».

На сессии тематического блока «Экономика России: новые задачи и горизонты» эксперты обсудят переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояние инвестиционного климата в регионах России, развитие финансового рынка и научно-технического пространства.

Трек «Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее» включит обсуждение международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения и техноэтики.

Последний тематический блок «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие» коснется развития человеческого капитала, новых навыков сотрудников и моделей занятости в мире после пандемии. Часть сессий посвятят развитию творческих индустрий, спорта и образования.

Во время основной деловой программы также пройдет завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак «Сбера» и ИТ-завтрак.

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На полях ПМЭФ состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также форум «Арктика — территория диалога». Участники смогут посетить и молодежные мероприятия — диалог «ПМЭФ Юниор» и Международный молодежный экономический форум.

Полная программа размещена на сайте форума. Все мероприятия «Росконгресс» будет транслировать онлайн.

31 марта секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков сообщил, что организаторы направили приглашения участникам более чем из 190 государств.

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран и территорий. Среди них Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания и Мальта.



На форум также приедут представители Марокко, Мексики, Молдавии, Монако, Монголии, Намибии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Палестины, Белоруссии, Кипра, Румынии, США, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Словении, Сьерра-Леоне, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, ЦАР, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки и Японии.

Кобяков назвал форум площадкой для конструктивного диалога. «Росконгресс» указал на важность для российского бизнеса сохранить международных партнеров. По данным фонда, на полях форума пройдет диалог ЕАЭС — АСЕАН.