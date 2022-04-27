«Росконгресс» опубликовал программу Петербургского экономического форума

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Власти определились с параметрами льготной ипотеки для IT-специалистов Финансы, 14:53
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 14:53
В Кремле не сочли шантажом приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию Политика, 14:48
Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Pro, 14:47
Банки снизили проценты по вкладам незадолго до заседания ЦБ по ставке Инвестиции, 14:44
Жена Федуна заявила о бессмысленности жалоб в РФС на работу судей Спорт, 14:43
СК обвинил игрока в «Что? Где? Когда?» Аскерова в реабилитации нацизма Политика, 14:39
Акции «Яндекса» выросли на 10% на фоне сильного роста выручки компании Инвестиции, 14:36
Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко Политика, 14:35
Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2021 году Авто, 14:34
«Дом.РФ» оценил возможный рост выдачи льготной ипотеки в 2022 году Недвижимость, 14:33
Президент Болгарии выступил против военной помощи Украине Политика, 14:29
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 14:27
В Кремле назвали провокационным заявление Киева о Приднестровье Политика, 14:26
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Экономика ,  
0 

«Росконгресс» опубликовал программу Петербургского экономического форума

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Основная деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала, сообщила РБК пресс-служба фонда «Росконгресс».

Форум с главной темой «Новый мир — новые возможности» пройдет 15–18 июня. Организаторы предложат гостям посетить трек «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», где пройдут сессии по вопросам восстановления экономики и международного сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, а также трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в «новых логистических реалиях».

На сессии тематического блока «Экономика России: новые задачи и горизонты» эксперты обсудят переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояние инвестиционного климата в регионах России, развитие финансового рынка и научно-технического пространства.

Главные сделки ПМЭФ-2021
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Трек «Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее» включит обсуждение международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения и техноэтики.

Последний тематический блок «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие» коснется развития человеческого капитала, новых навыков сотрудников и моделей занятости в мире после пандемии. Часть сессий посвятят развитию творческих индустрий, спорта и образования.

Во время основной деловой программы также пройдет завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак «Сбера» и ИТ-завтрак.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как изменится потребитель и маркетинг в России в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Удешевление и путь на Восток: как санкции изменят пищевую промышленность
Прогнозы
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору
Статьи

На полях ПМЭФ состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также форум «Арктика — территория диалога». Участники смогут посетить и молодежные мероприятия — диалог «ПМЭФ Юниор» и Международный молодежный экономический форум.

Полная программа размещена на сайте форума. Все мероприятия «Росконгресс» будет транслировать онлайн.

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители почти 70 стран
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

31 марта секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков сообщил, что организаторы направили приглашения участникам более чем из 190 государств.

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран и территорий. Среди них Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания и Мальта.

На форум также приедут представители Марокко, Мексики, Молдавии, Монако, Монголии, Намибии, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Палестины, Белоруссии, Кипра, Румынии, США, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Словении, Сьерра-Леоне, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, ЦАР, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки и Японии.

Кобяков назвал форум площадкой для конструктивного диалога. «Росконгресс» указал на важность для российского бизнеса сохранить международных партнеров. По данным фонда, на полях форума пройдет диалог ЕАЭС — АСЕАН.

Материалы к статье
Теги
ПМЭФ «Росконгресс» программа тема
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители почти 70 стран
Экономика
«Росконгресс» назвал даты следующего ПМЭФ
Экономика
Главные сделки ПМЭФ-2021
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter