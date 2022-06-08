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Миронов заявил, что со здания партии потребовали снять баннер с Z и V

Многие после посещения зоны спецоперации удивлены, что в Москве «ни zеток, ни vэшек», написал Миронов. Он сказал, что инспекция предписала снять баннер в поддержку спецоперации со здания офиса партии из-за многочисленных обращений
Фото: zaks.ru
Фото: zaks.ru

В мэрии Москвы потребовали от партии «Справедливая Россия — За правду» (СР) снять со здания своего офиса баннер в поддержку спецоперации на Украине с латинскими буквами Z и V, сложенными из георгиевской ленты. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов.

Он уточнил, что требование поступило от инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы, ключевым аргументом стали многочисленные обращения горожан. Миронов усомнился в существовании таких обращений и отметил, что в ином случае «хотелось бы посмотреть им глаза» и узнать причину недовольства.

Еще одной причиной для снятия баннера в инспекции сочли использование для его оформления георгиевской ленты, продолжил Миронов, отметив: «Логика железная — это символ Победы, а раз 9 Мая прошло, все связанное с праздником нужно убрать. Видимо, о войне нам разрешено вспоминать раз в году». Он заявил, что лента появилась за 176 лет до Дня Победы, в нынешних условиях она стала символом поддержки действий России на Украине, что стало причиной запрета в ряде стран бывшего СССР. Глава СР добавил: «Там московские чиновники и нашли пример для подражания».

РБК направил запрос в Московскую инспекцию по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы.

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«Я постоянно общаюсь с журналистами и волонтерами, приезжающими из мест боевых действий в столицу. Многие из них удивляются тому, что во внешнем облике Москвы ничто не напоминает о войне, в которой решается судьба страны: ни одного патриотического бигборда, ни одного портрета наших героев, ни zеток, ни vэшек», — написал Миронов.

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Фото:казанскийхоспис.рф

В конце марта большая буква Z, сложенная из георгиевской ленты, появилась на здании Московского театра Олега Табакова, в пресс-службе театра сообщили, что это была инициатива художественного руководителя Владимира Машкова. В театре отметили, что размещение Z согласовали с властями Москвы. «Я очень горд, что сегодня на нашем здании, на здании нашего театра появился этот символ за родину, за нашу армию, за нашего президента, за жизнь наших детей без нацистов и бандеровцев», — заявил тогда Машков.

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В Минобороны при этом не считают символы Z и V официальными воинскими обозначениями, говорилось в ответе министерства на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. При этом в ведомстве указали, что эти символы «узнаваемы и положительно воспринимаются» россиянами. Депутат предположил, что «кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Алена Прохоренко
Москва Сергей Миронов Справедливая Россия
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