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Zabronim и Volk: какие этикетки с Z и V хотят зарегистрировать в России

Неофициальными символами спецоперации на Украине стали буквы Z и V, которые использовались для маркировки российской военной техники. 20 мая стало известно, что производитель водки «Путинка» компания «Байкал-Инвест» подала заявку на регистрацию торговых знаков с этими символами: «Z своих не бросаем» и «Сила V правде». Это не единственная такая заявка, поступившая в Роспатент. Кто еще за последнее время подал подобные — смотрите в подборке РБК
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Вывески и различные детали интерьера ZADIZAIN

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru
Ювелирные изделия и бижутерия Z era
Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Фармацевтические изделия VPROZASPORT

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Услуги по обеспечению продуктами и напитками «ZA! КРУ4ЕНО»

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Реклама и организация путешествий ZABRONIM

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Фейерверки, аксессуары для автомобилей, товары для охоты и рыбалки ZOZZ 

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Спортивный менеджмент, организация мероприятий, обучение, аренда площадок Volk 

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Телекоммуникационные услуги, базы данных, помощь в управлении бизнесом V

Фото:rospatent.gov.ru
Фото: rospatent.gov.ru

Безалкогольные напитки и добавки к ним «Zажигалка»

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Теги
Александр Ситюков
При участии
Александра Хмурковская
мультимедиа этикетка Роспатент спецоперация Военная операция на Украине
Материалы по теме
Производитель «Путинки» подал заявку на регистрацию этикетки с Z и V
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