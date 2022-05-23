Zabronim и Volk: какие этикетки с Z и V хотят зарегистрировать в России
Неофициальными символами спецоперации на Украине стали буквы Z и V, которые использовались для маркировки российской военной техники. 20 мая стало известно, что производитель водки «Путинка» компания «Байкал-Инвест» подала заявку на регистрацию торговых знаков с этими символами: «Z своих не бросаем» и «Сила V правде». Это не единственная такая заявка, поступившая в Роспатент. Кто еще за последнее время подал подобные — смотрите в подборке РБК
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Фейерверки, аксессуары для автомобилей, товары для охоты и рыбалки ZOZZ
Спортивный менеджмент, организация мероприятий, обучение, аренда площадок Volk
Телекоммуникационные услуги, базы данных, помощь в управлении бизнесом V
Безалкогольные напитки и добавки к ним «Zажигалка»