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Омбудсмен одобрила участие детей в флешмобах с построением буквой Z

Осознанное участие ребенка во флешмобе с построением в букву Z заслуживает уважения, считает детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Принуждение к акциям нужно пресекать, но в аппарат еще не поступало ни одной жалобы, добавила она
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Если участие в флешмобах в поддержку военной операции на Краине у детей осознанно и связано с желанием поддержать военных, то оно заслуживает уважения, заявила РБК уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Если акции основаны на патриотических чувствах и дети хотят поддержать, то почему бы и нет? Есть же акции «Письмо солдату», когда школьники сами пишут письма <...> Если участие в флешмобах осознанно — ребенок полон чувств и хочет поддержать каким-то образом наших военных, детей, которые там находятся на тех территориях — то это, конечно, заслуживает уважения у меня, как мамы, прежде всего», — отметила она.

Детский омбудсмен добавила, что во время встреч с детской и подростковой аудиториями она сталкивается с желанием несовершеннолетних поддержать российских военных: «они говорят: «мы хотим поехать на Донбасс», «как мы можем помочь?».

По словам Марии Львовой-Беловой, в аппарат детского уполномоченного не поступало жалоб от законных представителей детей на принуждение участвовать в патриотических флешмобах. «Если есть какое-то принуждение — эти факты нужно устанавливать и этого не допускать», — отметила она.

В марте казанский хоспис устроил флешмоб с участием пациентов-детей, их родителей и персонала в поддержку военной спецоперации на Украине. Акция прошла во дворе хосписа с участием около 60 человек — дети выстроились в букву Z. Во время военно-спортивной игры «Зарница» буквой Z выстраивались школьники Екатеринбурга. Флешмоб в поддержку спецоперации на Украине с участием воспитанников прошел также в детском саду № 11 города Уссурийска.

Весной состоялась Всероссийская акция «Письмо солдату», в ходе которой дети отправляли письма и рисунки для российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. В апреле Минобороны России сообщало, что участники движения «Юнармия» написали военнослужащим более 60 тыс. бумажных и электронных писем.

Несовершеннолетние принимали участие и в антивоенных акциях. Более 400 подростков были задержаны на несогласованных акциях в Москве с 24 февраля по 31 марта, говорила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По итогам 24 февраля было составлено 19 протоколов за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП) и 39 протоколов за нарушение правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
омбудсмен Дети Украина несовершеннолетние Военная операция на Украине Мария Львова-Белова
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