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В НАТО заявили о «праве» укрепить восточный фланг

НАТО имеет право больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Восточной Европе и может укрепить свои позиции на восточном фланге. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в интервью агентству AFP, передает BFMTV.

По его словам, в Основополагающем акте Россия-НАТО Москва взяла на себя обязательства «не допускать нападения на соседей и проводить регулярные консультации с альянсом». Исходя из того, что Россия якобы не следует этим условиям, он возложил на нее вину за «аннулирование» данного акта.

Теперь у альянса «нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге», счел Джоанэ.

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Акт Россия — НАТО является основой отношений Москвы с альянсом. Ранее некоторые западные политики говорили, что он прекратил свое существование и больше не связывает альянс. В частности, такое мнение высказывал президент Польши Анджей Дуда.

Россия добивалась отказа НАТО от расширения на восток с конца 2021 года. В январе Москва вела с альянсом переговоры о гарантиях безопасности. Одним из пунктов российского проекта соглашения было требование вернуть альянс на позиции 1997 года. В Госдепе сочли его «смехотворным» и заявили, что НАТО не может исключить из своего состава уже вступившие в него страны. В МИД России при этом указывали, что альянс начал понимать озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.

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Грузия и Украина неоднократно просили альянс принять их в свой состав. В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает правильным решение отказать этим странам в членстве. Он добавил, что вступление в Евросоюз Украины, Грузии и Молдавии — «не тот вопрос, о котором может идти речь»

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что альянс не собирается воевать с Россией.

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