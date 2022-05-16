Неизвестные «заминировали» самолет «Роскосмоса»

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В «Роскосмосе» подтвердили, что получили ложное сообщение о минировании одного из самолетов госкорпорации, сообщил РБК руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«Проверка, проведенная специальными службами российского аэропорта, показала, что никаких взрывчатых веществ на борту самолета не было», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что ложное сообщение никак не повлияло на график полетов этого воздушного судна.

Ранее в Telegram-канале brief появилось сообщение со ссылкой на неназванный источник в управлении авиационной безопасности одного из московских аэропортов, что в ночь на 16 мая на несколько электронных адресов аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга поступило сообщение о минировании самолета гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Роскосмос» и предприятия госкорпорации используют для авиаперевозок и тренировок космонавтов самолеты Ту-204-300, Ил-76, Як-42. В феврале в госкорпорации сообщили, что производственное объединение «Космос» (организация госкорпорации) завершило эксплуатацию самолетов Ту-134К.