В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Арарат, сообщает Aysor. До этого Telegram-канал «Yerevan․Today» передавал о перекрытии трассы Ереван — Эчмиадзин, которая ведет к международному аэропорту Звартноц.

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Акции протеста также прошли в нескольких регионах страны. Демонстранты перекрыли трассы Севан — Варденис, Гюмри — Ереван, Ванадзор — Спитак, Апаран — Аштарак, передает «Sputnik-Армения». На трассе Армавир — Арташат произошла стычка между участниками акции и сотрудниками полиции.

Как данным полиции Армении, по состоянию на 14:00 в Ереване задержаны 155 человек, в Араратской области — шесть, Гегаркуникской области — восемь.

Оппозиция Армении 1 мая объявила о начале со следующего дня «масштабных акций гражданского неповиновения». Основное требование протестующих — отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна.

3 мая протесты начались с центральных улиц Еревана, протестующие перекрывали дороги и зажигали фаеры. На проспекте Баграмяна полицейский спецназ задержал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона, участвующего в акции протеста.