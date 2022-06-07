Россия отменила ограничения на сообщение с Арменией и Киргизией

Ереван, Армения (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Россия сняла ограничения, введенные из-за пандемии COVID, на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией с 6 июня, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кабинет министров включил эти страны в перечень от 20 мая. Ранее ограничения были сняты только для Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Южной Осетии.

Правительства Армении и Киргизии отменили ограничения на въезд из-за COVID-19 с 1 мая.

Россия начала снимать эпидемиологические ограничения в начале весны на фоне снижения уровня заболеваемости COVID-19. В середине марта российское правительство сняло ограничения на перемещение граждан Белоруссии и Казахстана, а затем Украины, ДНР и ЛНР.

В апреле Россия возобновила авиасообщение с 52 «дружественными» странами. Среди них Китай, Израиль, Индия, Сербия, ЮАР. Между Россией и Казахстаном, а также Монголией начали ходить поезда. В мае правительство разрешило пересекать сухопутную границу и с Грузией.

3 июня оперативный штаб анонсировал снятие всех ограничений по COVID-19 для иностранцев, которые прибывают в Россию самолетом или по морю с 14 июня. Ведомство также сообщило, что с той же даты начнут курсировать поезда между Ташкентом и Самарой и Волгоградом. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию по железной дороге снимут.

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