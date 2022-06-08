Горсовет Вильнюса поддержал демонтаж мемориала советским воинам
Вильнюсский горсовет поддержал сноc памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище, передает Respublika.
За демонтаж проголосовали 39 членов горсовета, трое выступили против, один воздержался.
До этого департамент культурного наследия при Минкультуры Латвии постановил, что памятник больше не является ценным наследием, им остается только захоронение воинов, передавал LRT. «Поскольку в соответствии с распоряжением министра памятники, возбуждающие агрессию, не поддаются оценке, оценочный совет решил, что они не являются ценным наследием», — сказала специалист департамента.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в мае заявил, что власти литовской столицы провели инвентаризацию и обнаружили только одну советскую скульптуру, которая «режет глаза». Тогда он пообещал, что инициирует демонтаж памятника. Мэр не исключал, что памятник после демонтажа могут перенести в парк Грутас. Это частный парк недалеко от города Друскининкай, там уже находится коллекция монументов, демонтированных после распада СССР.
Шимашюс также отмечал, что после одобрения горсоветом процесс демонтажа займет около пары месяцев из-за других бюрократических нюансов. При этом мэр подчеркнул, что памятник не будут сносить «жестоким способом», его перенесут либо полностью, либо частями.
РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Литве.
Памятник является частью мемориального ансамбля советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище, где также находятся захоронения государственных деятелей, ученых, актеров, архитекторов. Сама скульптура представляет собой шесть вертикальных стел с изображениями воинов различных родов войск. Мемориальный ансамбль в целом включает захоронение 2,9 тыс. военных Третьего Белорусского фронта, которые погибли при освобождении Вильнюса.