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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о «значительных потерях» ВСУ в Донбассе

Украинская армия в Донбассе несет «значительные потери», в боях за Святогорск в ДНР погибли более 300 украинских военных, сообщило Минобороны России.

«Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более трехсот националистов», — сообщило российское ведомство.

Минобороны добавило, что украинская сторона потеряла шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и более 20 единиц автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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