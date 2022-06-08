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«Известия» узнали о предложении депутата национализировать активы Украины

Сергей Обухов обратился к кабмину и СК с предложением национализировать активы украинских чиновников и военных, ответственных за обстрелы российских территорий, ЛНР и ДНР. Он считает, они могут пойти на компенсации пострадавшим

Депутат от КПРФ Сергей Обухов направил обращение в правительство и СК, в котором предложил национализировать активы ответственных за обстрелы территорий России, ДНР и ЛНР, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Обухов предполагает, что под этот процесс подпадут в том числе активы украинских чиновников и военных. По его мнению, национализированные активы могут пойти на выплату компенсаций пострадавшим от обстрелов.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволил принудительно изымать собственность российских юрлиц без компенсации ее стоимости. В мае действие закона расширили на тех, кто поддерживает российскую спецоперацию, включая граждан России, лиц, тесно связанных с Россией (например, живущих в стране), компании, работающие на Украине, бенефициаром которых выступает Россия.

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«Симметричный ответ на арест российских активов на Украине должен стать четким сигналом и для других стран, которые начали уже открыто обсуждать, как распорядиться замороженными богатствами России», — цитируют «Известия» Сергея Обухова.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») подчеркнул, что при проработке механизма национализации необходимо сохранить институт частной собственности. «Если мы сможем выработать правовой механизм, который, с одной стороны, сохраняет институт частной собственности, а с другой стороны, дает возможность обратить в доход государства активы [причастных к обстрелам украинцев], тогда над таким решением нам всем необходимо поработать», — отметил он.

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Член фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Ананских в свою очередь указал, что инициатива Обухова, в случае, если она будет реализована, должна стать исключением, а не правилом, чтобы не отпугнуть иностранных инвесторов. Член фракции ЛДПР Сергей Леонов подчеркнул, что мера должна будет распространяться только на виновных в обстрелах.

После начала российской операции приграничные российские регионы, в частности Курская, Брянская и Белгородская области, сообщают об обстрелах со стороны Украины. В результате обстрелов были жертвы и раненые, жилые и хозяйственные постройки оказались разрушены или получили повреждения.

Весной в России обсуждался вопрос национализации имущества западных компаний, которые покинули российский рынок. В начале марта секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что идею национализации предлагает партия. «Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим», — пояснил он.

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Против национализации выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами», — пояснила она.

В итоге развитие получило предложение о введении внешнего управления на российских «дочках» ушедших западных компаний. Соответствующий законопроект в конце мая в первом чтении одобрила Госдума. Для того, чтобы в компании можно было ввести внешнее управление, она должна удовлетворять нескольким критериям, в том числе 25% должно принадлежать иностранцам, а компания должна иметь существенное значение для обеспечения стабильности экономики.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Украина национализация КПРФ Госдума СК России
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