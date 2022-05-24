Госдума одобрила законопроект о внешнем управлении в ушедших компаниях

Депутаты Государственной Думы в первом чтении одобрили законопроект, который разрешает вводить внешнее управление для зарубежных компаний, объявивших о прекращении деятельности в России «без очевидных экономических причин», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в Российской Федерации в целом или в отдельном субъекте Российской Федерации, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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