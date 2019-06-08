Лидер ДНР сравнил риторику Зеленского с заявлениями Порошенко

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин скептически отнесся к перспективам урегулирования конфликта в Донбассе при новом президенте Украины

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В интервью агентству «РИА Новости» Пушилин заявил, что не видит со стороны Киева реальных шагов, которые могли бы приблизить мир в Донбассе. Глава ДНР объяснил свой скепсис последними заявлениями Зеленского.

«Если брать заявления, то в рамках предвыборной кампании они были одни, после выборов и его вступления в должность заявления уже отличаются. Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально», — сказал Пушилин.

Так, например, слова Зеленского о необходимости «жесткого ответа» на обстрелы со стороны ополченцев Пушилин оценил как «попытку угодить радикалам, а не миротворческий посыл». «Пока мы не видим даже мирной риторики. Это заявление — тому доказательство», — считает Пушилин.

Глава ДНР допустил, что ситуация на Украине может измениться после выборов в Верховную раду. Однако такое развитие событий он назвал «сомнительным делом».

Жестко отвечать ополченцам Зеленский предложил после заявления Минобороны Украины об обострении ситуации в Донбассе. Там насчитали девять обстрелов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего двое военнослужащих погибли, еще восемь были ранены.

Накануне президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что рассчитывает познакомиться с Зеленским, которого считает хорошим актером. «Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — сказал Путин.