Лидер ДНР сравнил риторику Зеленского с заявлениями Порошенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,32 64,51 EUR Нал. 73,91 73,09 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 916,39 -93,41 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
В Свердловской области загорелись жилые корпуса колонии Общество, 10:17 Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Общество, 10:00 ОБСЕ потребовала освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова Общество, 09:55 Испанская As узнала о возможной сделке по переходу Черышева в «Валенсию» Спорт, 09:54 Лидер ДНР сравнил риторику Зеленского с заявлениями Порошенко Политика, 09:35 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 09:20 В Оренбургской области три человека погибли при пожаре Общество, 09:08 Осужденную в США Бутину на апелляции представит общественный адвокат Общество, 08:36 Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ Общество, 08:34 Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Общество, 08:05 В Boeing признались в планах исправить проблемы с 737 Max в 2020 году Бизнес, 07:32 «Торонто» выиграл второй гостевой матч у «Голден Стэйт» Спорт, 06:58 Во Франции около 42 тыс. домов остались без света из-за шторма «Мигель» Общество, 06:57 Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку Общество, 06:03
Политика ,  
0 
Лидер ДНР сравнил риторику Зеленского с заявлениями Порошенко
Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин скептически отнесся к перспективам урегулирования конфликта в Донбассе при новом президенте Украины
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В интервью агентству «РИА Новости» Пушилин заявил, что не видит со стороны Киева реальных шагов, которые могли бы приблизить мир в Донбассе. Глава ДНР объяснил свой скепсис последними заявлениями Зеленского.

«Если брать заявления, то в рамках предвыборной кампании они были одни, после выборов и его вступления в должность заявления уже отличаются. Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально», — сказал Пушилин. 

Так, например, слова Зеленского о необходимости «жесткого ответа» на обстрелы со стороны ополченцев Пушилин оценил как «попытку угодить радикалам, а не миротворческий посыл». «Пока мы не видим даже мирной риторики. Это заявление — тому доказательство», — считает Пушилин.

Политика
Зеленский обратился к Раде фразой «продолжаете пробивать дно»

Глава ДНР допустил, что ситуация на Украине может измениться после выборов в Верховную раду. Однако такое развитие событий он назвал «сомнительным делом».

Жестко отвечать ополченцам Зеленский предложил после заявления Минобороны Украины об обострении ситуации в Донбассе. Там насчитали девять обстрелов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего двое военнослужащих погибли, еще восемь были ранены.

Накануне президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что рассчитывает познакомиться с Зеленским, которого считает хорошим актером. «Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — сказал Путин.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Денис Пушилин, Владимир Зеленский, ДНР
Материалы по теме
Зеленский обратился к Раде фразой «продолжаете пробивать дно»
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter