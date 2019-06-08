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Зеленский обратился к Раде фразой «продолжаете пробивать дно»
Верховная Рада не стала рассматривать несколько предложенных Зеленским законопроектов. Президент похвалил депутатов за то, что они «доказали всей стране», что его решение распустить парламент было верным
Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу депутатов Верховной Рады, отказавшихся рассматривать внесенные главой государства законопроекты, трансляцию его обращения вел телеканал «112 Украина».

Зеленский отметил, что президент должен быть объективным и хвалить, «когда есть за что». «Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо. Удивлены?», — сказал глава государства.

Он пояснил, что сомневался из-за решения о роспуске парламента, но депутаты оставили старых министров и не стали рассматривать законопроекты об ответственности для чиновников за незаконное обогащение, а также не согласились с его предложением отменить мажоритарную систему выборов депутатов.

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Этими действиями депутаты Рады «доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным», заявил Зеленский. Он также поблагодарил депутатов за то, что они не пытаются «понравиться избирателям», а остаются собой.

Нынешний уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%.«Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно», — добавил он.

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Во время инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов. Он подписал соответствующий указ, датой голосования в котором указано 21 июля.

В Раде такое решение назвали неконституционным, в Конституционный суд Украины обратились 62 депутата «Народного фронта» которые считают, что указ Зеленского нарушает основной закон страны.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, Верховная Рада
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