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Политика ,  
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США запланировали создание склада вооружений в европейской Арктике

Кристофер Мохан: склад вооружений США появится в европейской Арктике
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Соединенные Штаты разрабатывают план размещения склада оружия в арктической части Европы в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщил заместитель командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенант Кристофер Мохан в интервью Breaking Defense.

«Присоединение партнеров по НАТО меняет ландшафт безопасности и наши обязанности как части альянса», — сказал он. Мохан отметил, что в настоящий момент в США решают, какое вооружение лучше хранить на Крайнем Севере и какие страны следует выбрать для этого.

Генерал-лейтенант не уточнил возможные места расположения новых объектов НАТО в Европе. При этом Breaking Defense пишет, что один из вариантов — Норвегия.

В интервью Defense News Мохан рассказал, что хранение вооружений за Полярным кругом поможет США лучше изучить, как экстремально холодная погода влияет на материалы и какие меры необходимо принять для подготовки к зиме.

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Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Финская газета Helsingin Sanomat пишет, что сухопутные войска США имеют по всему миру армейские предварительные склады (Army Prepositioned Stocks, APS). Издание отмечает, что такие склады специально размещают вблизи мест предполагаемого использования вооружений, чтобы при начале боевых действий не возникало необходимости доставлять их по морю и воздуху.

У США шесть крупных складов APS в Европе, два из которых находятся в Германии, один в Нидерландах, один в Бельгии и один в Польше. Газета уточняет, что именно такой склад Соединенные Штаты планируют построить и в арктической части континента.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. Через год, весной 2023 года, к альянсу присоединилась Финляндия, спустя еще год, 7 марта 2024 года, — Швеция.

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Теги
Финляндия Швеция НАТО США склад оружия вооружение Европа
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