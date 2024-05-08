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Политика ,  
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Мосгордума лишила мандата одного из трех депутатов-иноагентов

Депутаты Мосгордумы лишили мандата независимого депутата Евгения Ступина за непосещение заседаний. Другие оппозиционные депутаты утверждали, что Ступин пытался подключиться к заседаниям, но его «не пускала» компьютерная система
Евгений Ступин
Евгений Ступин (Фото: advokat.stupin / VK)

Мосгордума проголосовала за лишение мандата независимого депутата Евгения Ступина (внесен в реестр иноагентов), трансляция заседания велась на сайте. «За» проголосовали 28 депутатов, «против» — пять.

Причиной лишения мандата стало отсутствие Ступина на заседаниях думы с сентября 2023 года. Депутаты сочли, что у него не было для этого уважительной причины. Евгений Ступин с августа 2023 года находится за границей.

При этом оппозиционные депутаты, например, Михаил Тимонов (фракция «Справедливой России — За правду», внесен в реестр иноагентов) утверждали, что Ступин пытался подключиться к системе дистанционно и присутствовать на заседаниях по видеосвязи. По его словам, депутату удавалось подключиться к своему рабочему компьютеру в Мосгордуме, однако дальше система его «не пускала».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Мосгордума иноагент депутат депутатский мандат лишение мандатов
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