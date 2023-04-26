Истребители НАТО заметили три российских самолета над Балтийским морем

Истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании опознали три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщило люфтваффе бундесвера в Twitter.

«Два Су-27 и один Ил-20 [из России] вновь пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала обнаружения», — говорится в сообщении.

21 апреля два шведских истребителя JAS 39 Gripen и два датских F-16 Fighting Falcon сопроводили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

«Мы видим, что российские военные самолеты совершают патрулирование в небе над Балтийским морем с равными интервалами. Так что отправка группы реагирования является для нас рутинным заданием», — сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Швеции Томми Петерссон.

12 апреля российский истребитель Су-27 из состава сил ПВО Западного военного округа был поднят из-за обнаруженного над Балтийским морем у российской границы противолодочного самолета ВМС Германии. В Минобороны России сообщили, что немецкий самолет развернулся у российской границы и не нарушил ее. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.