В НАТО приняли меры после инцидента с российским Су-35 над Черным морем

В НАТО «сохраняют бдительность», сказал источник Reuters. Румыния и Польша ранее заявили, что российский Су-35 опасно сблизился с польским самолетом пограничной службы ЕС

Истребитель Су-35 (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Подразделения воздушной полиции НАТО приведены в повышенную готовность после инцидента в Черном море, где, как заявила Варшава, российский Су-35 совершил «опасные маневры» рядом с польским самолетом пограничной службы Евросоюза, передают телеканал France 24 и агентство Reuters cо ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

«Подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в повышенную готовность в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета [европейской пограничной службы] Frontex над Черным морем, недалеко от Румынии», — приводит телеканал слова источника в НАТО.

Он добавил, что альянс «сохраняет бдительность» и направил дальнейшие запросы польским властям, пишет Reuters.

7 мая погранслужба Польши сообщила, что российский истребитель Су-35 «совершил агрессивные и опасные маневры» в отношении польского самолета Turbolet L-410, проводившего патрулирование в Черном море в рамках операции Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) под командованием Румынии. Бухарест указывал, что инцидент произошел 5 мая.

По утверждению Варшавы, российский самолет без контакта по радиосвязи влетел в обозначенную Румынией оперативную зону и совершил три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции, а позже отошел от него. В результате действий российского истребителя, заявляют в пограничной службе Польши, произошла турбулентность польского самолета, экипаж потерял контроль над самолетом, но смог в итоге благополучно приземлиться.