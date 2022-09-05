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Машков пообещал отправить артистов театра Табакова в Донбасс

Худрук театра Олега Табакова отметил, что труппа сможет поехать в Луганск и Донецк, «когда будет побезопаснее». Также Машков пообещал, что скоро на сцене театра покажут «чувственный спектакль» о событиях в Донбассе
Владимир Машков
Владимир Машков (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Московский театр Олега Табакова, как только позволит ситуация, отправится на гастроли в Луганск и Донецк. Об этом худрук «Табакерки» Владимир Машков рассказал артистам на сборе труппы перед началом нового, 37-го сезона.

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«Такого эмоционального зала, как в Донецке и Луганске, в данный момент времени трудно где найти. И когда будет побезопаснее и для артистов, и для граждан, мы поедем в Донецк и Луганск», — сказал Машков.

Также худрук поделился планами оставить привезенное для проведения спектаклей оборудование в театрах республик, чтобы они могли «существовать и развиваться».

Кроме того, по словам Машкова, в ближайшее время в Москву приедет на гастроли Донецкий театр имени М.М. Бровуна с «чувственным спектаклем о событиях, которые происходят сейчас». Спектакль пройдет на сцене театральной школы Олега Табакова.

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Говоря о других планах театра, худрук отметил, что в новом сезоне на основной сцене на Сухаревской планируется поставить одну из пьес Островского, спектакль по произведениям Василия Шукшина, «лихую» историю по «Бременским музыкантам». Также Машков планирует подготовить постановку «Настоящий» по произведениям братьев Тур и спектакль «Амадей» по Питеру Шефферу.

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Кроме того, на сборе труппы презентовали книгу «Комплекс полноценности. Рецепты», собранную из цитат Олега Табакова. Идея создания книги принадлежит актрисе, ученице Табакова Евдокии Германовой.

Машков выступает в поддержку военной операции, которую российская армия проводит на Украине. А минувшим летом он несколько раз ездил в ДНР и ЛНР. На встрече с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником в июне артист назвал Донбасс «зеркалом для жителей России», а также «центром русского мира».

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В марте по инициативе Машкова на фасаде здания театра Олега Табакова разместили гигантскую латинскую букву Z.

За неделю до этого его дочь, актриса Мария Машкова, которая живет в США, рассказала о своих разногласиях с отцом из-за событий на Украине и их телефонном разговоре по этой теме. Сама Машкова военные действия осуждает. По словам артистки, Владимир Машков предлагал ей вернуться с детьми в Россию, «быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство и быть с народом России», помогать в борьбе с «украинскими нацистами».

В июле Машков, а также другой российский актер Сергей Безруков были включены в санкционные списки ЕС.

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Анна Шишкина
Владимир Машков театр открытие сезона ДНР Военная операция на Украине Табакерка
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