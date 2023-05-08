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Матвиенко обвинила Запад в появлении на Украине террористических движений

Матвиенко: из-за поддержки Западом нацизма, на Украине появились террористические движения
Председатель Совфеда обвинила Запад в поддержке нацизма на Украине, из-за чего в стране начали появляться радикальные террористические движения. По ее словам, даже в таких условиях Россия сохранится как самобытная цивилизация
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Поддержка Западом нацизма на Украине привела к появлению там радикальных террористических движений, заявила в своем блоге председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей», — написала Матвиенко, отметив, что снять с себя вину за это Запад уже не сможет.

При этом, по словам сенатора, Запад делает вид, что «не слышит ничего страшного в современной украинской риторике», хотя она совершенно не изменилась со времен украинских националистов 1920-х годов, вставших впоследствии на службу третьего рейха. «Согласно этой идеологии, украинцы — это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм? Можно ли это не замечать?» — высказалась политик.

Матвиенко подчеркнула, что даже в таких условиях Россия сохранится как государство и как самобытная цивилизация, а враги своих целей не достигнут.

Президент России Владимир Путин еще в октябре говорил, что вооруженный конфликт на Украине начался в том числе из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм на наших [России] исторических территориях». При этом глава государства признал, что в России и странах Европы неонацисты тоже есть, но, по его словам, только на Украине «их ставят в разряд национальных героев».

«Денацификация» Украины была одной из целей, которой российские власти объясняли начало военной операции в этой стране 24 февраля. Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что нужно «зачистить Украину от нацистов, пронацистски настроенных людей». Глава Российского МИДа Сергей Лавров обещал Украине освобождение от «неонацистских правителей».

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Власти Украины называли нелепыми утверждения о том, что в стране распространена неонацистская идеология. Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник говорил, что именно Украина когда-то освободила Берлин от нацизма. Путин называл эти утверждения бредом.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Валентина Матвиенко Запад нацизм Военная операция на Украине террористы
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