Матвиенко обвинила Запад в появлении на Украине террористических движений

Председатель Совфеда обвинила Запад в поддержке нацизма на Украине, из-за чего в стране начали появляться радикальные террористические движения. По ее словам, даже в таких условиях Россия сохранится как самобытная цивилизация

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Поддержка Западом нацизма на Украине привела к появлению там радикальных террористических движений, заявила в своем блоге председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей», — написала Матвиенко, отметив, что снять с себя вину за это Запад уже не сможет.

При этом, по словам сенатора, Запад делает вид, что «не слышит ничего страшного в современной украинской риторике», хотя она совершенно не изменилась со времен украинских националистов 1920-х годов, вставших впоследствии на службу третьего рейха. «Согласно этой идеологии, украинцы — это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм? Можно ли это не замечать?» — высказалась политик.

Матвиенко подчеркнула, что даже в таких условиях Россия сохранится как государство и как самобытная цивилизация, а враги своих целей не достигнут.

Президент России Владимир Путин еще в октябре говорил, что вооруженный конфликт на Украине начался в том числе из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм на наших [России] исторических территориях». При этом глава государства признал, что в России и странах Европы неонацисты тоже есть, но, по его словам, только на Украине «их ставят в разряд национальных героев».

«Денацификация» Украины была одной из целей, которой российские власти объясняли начало военной операции в этой стране 24 февраля. Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что нужно «зачистить Украину от нацистов, пронацистски настроенных людей». Глава Российского МИДа Сергей Лавров обещал Украине освобождение от «неонацистских правителей».

Власти Украины называли нелепыми утверждения о том, что в стране распространена неонацистская идеология. Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник говорил, что именно Украина когда-то освободила Берлин от нацизма. Путин называл эти утверждения бредом.