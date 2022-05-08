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Второй тур выборов президента Южной Осетии признали состоявшимся

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости
Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Второй тур выборов президента Южной Осетии состоялся, явка к 14:00 (13:00 мск) составила 44,4%, заявила госагентству «Рес» глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева.

«Приняли участие 40,4% избирателей, внесенных в списки для голосования, превышен необходимый 30-процентный порог, соответственно, выборы считаются состоявшимися», — сказала она.

Позднее Гагиева сообщила ТАСС, что доля проголосовавших граждан Южной Осетии увеличилась до 44,4%. В списки избирателей на этих выборах включены 34,5 тыс. жителей Южной Осетии.

Гаглоев призвал «сверить позиции» по референдуму в Южной Осетии с Россией
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Алан Гаглоев

Во втором туре выборов президента Южной Осетии принимают участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

По результатам первого тура голосования, который состоялся 10 апреля, действующий президент республики набрал 34,95%, тогда как Гаглоев получил 38,55% голосов.

Перед выборами Бибилов говорил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, он назвал это «стратегической целью» республики. Он также не исключил, что Южная Осетия после вхождения в состав России объединится с Северной Осетией. В Кремле тогда отметили, что с уважением отнесутся к выбору жителей республики.

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