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Первые данные ЦИК Южной Осетии показали лидерство оппозиционера Гаглоева

Обработаны 18% бюллетеней по итогам голосования за президента Южной Осетии, по этим данным Гаглоев во втором туре набирает почти 60%. Действующий президент Бибилов — 37%
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кандидат от оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах президента Южной Осетии по данным обработки 18% бюллетеней, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на главу ЦИК Эмилию Гагиеву.

Пока за Гаглоева было отдано 59,2% голосов от общего числа обработанных бюллетеней, за действующего президента Анатолия Бибилова — 37%, сообщила она.

Ранее о лидерстве Гаглоева по итогам обработки 80% протоколов сообщил его штаб, писал ТАСС. «Подсчет с 26 участков. Гаглоев — порядка 1 700 голосов. [Действующий глава республики Анатолий] Бибилов — порядка 1 200 голосов», — сказали в штабе.

По словам представителей штаба, на участках, где в первом туре голосования победил Бибилов, сейчас лидирует Алан Гаглоев. По данным республиканского ЦИК, итоговая явка на выборах к 20:00 мск составила 68,2% (в списки избирателей включены 34,5 тыс. человек). Комиссия признала выборы состоявшимися.

Второй тур выборов президента Южной Осетии признали состоявшимся
Политика
Фото:Наталья Айриян / РИА Новости

Гаглоев вышел во второй тур выборов вместе с действующим главой государства Анатолием Бибиловым, первый тур голосования состоялся 10 апреля. Тогда Бибилов набрал 34,95% голосов, а Гаглоев — 38,55%

Перед выборами Бибилов заявил, что собирается провести референдум по вопросу о присоединении государства к России. Он пояснил, что считает это «стратегической целью» республики и допустил ее объединение с Северной Осетией уже в составе России. В Кремле тогда ответили, что с уважением воспримут выбор жителей этой страны.

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