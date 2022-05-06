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Минобороны сообщило о сбитом в ЛНР украинском Су-27

Авиация Воздушно-космических сил России поразила 27 военных объектов на Украине, в том числе склады боеприпасов и несколько ротных военных пунктов, говорится в сообщении Минобороны

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Российская ПВО сбила в районе села Платоновка в Луганской народной республике украинский истребитель Су-27, говорится в сообщении Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной республики», — сообщили в министерстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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На территории ЛНР, ДНР, в Харьковской области и в районе острова Змеиный сбиты семь украинских беспилотников, а в районе города Изюма (Харьковская область) перехвачены два снаряда системы «Смерч», отмечается в сообщении.

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила 27 военных объектов, среди которых три склада боеприпасов, семь ротных военных пунктов и 16 пунктов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава украинской армии, 27 единиц единиц вооружения и военной техники, а также украинский ЗРК «Оса-АКМ», заявили в министерстве.

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Высокоточными ракетами ВКС поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники Украины и склад боеприпасов, а ракетными войсками и артиллерией — 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

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В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотников, 291 ЗРК, более 2,8 тыс. танков и других бронированных машин, 331 установка залпового огня, более 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 2,7 тыс. единиц автомобильной спецтехники, сообщили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации России 24 февраля. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

В конце марта Минобороны сообщило о перегруппировке войск в связи с выполнением задач на киевском и черниговском направлениях. В министерстве также назвали главной целью спецоперации «полное освобождение Донбасса». При этом в конце апреля замкомандующего войсками Западного военного округа Рустам Миннекаев говорил, что в рамках начавшейся второй фазы спецоперации стоит задача установить полный контроль «над Донбассом и южной Украиной».

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