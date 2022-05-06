Минобороны сообщило о сбитом в ЛНР украинском Су-27

Авиация Воздушно-космических сил России поразила 27 военных объектов на Украине, в том числе склады боеприпасов и несколько ротных военных пунктов, говорится в сообщении Минобороны

Video

Российская ПВО сбила в районе села Платоновка в Луганской народной республике украинский истребитель Су-27, говорится в сообщении Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной республики», — сообщили в министерстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

На территории ЛНР, ДНР, в Харьковской области и в районе острова Змеиный сбиты семь украинских беспилотников, а в районе города Изюма (Харьковская область) перехвачены два снаряда системы «Смерч», отмечается в сообщении.

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила 27 военных объектов, среди которых три склада боеприпасов, семь ротных военных пунктов и 16 пунктов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава украинской армии, 27 единиц единиц вооружения и военной техники, а также украинский ЗРК «Оса-АКМ», заявили в министерстве.

Читайте на РБК Pro Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Как правильно оформить сотрудника на удаленке Как правильно оформить сотрудника на удаленке Инструкции Pro Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Инструкции Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции

Высокоточными ракетами ВКС поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники Украины и склад боеприпасов, а ракетными войсками и артиллерией — 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотников, 291 ЗРК, более 2,8 тыс. танков и других бронированных машин, 331 установка залпового огня, более 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 2,7 тыс. единиц автомобильной спецтехники, сообщили в Минобороны.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации России 24 февраля. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

В конце марта Минобороны сообщило о перегруппировке войск в связи с выполнением задач на киевском и черниговском направлениях. В министерстве также назвали главной целью спецоперации «полное освобождение Донбасса». При этом в конце апреля замкомандующего войсками Западного военного округа Рустам Миннекаев говорил, что в рамках начавшейся второй фазы спецоперации стоит задача установить полный контроль «над Донбассом и южной Украиной».