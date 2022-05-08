США ввели визовые ограничения против 2,6 тыс. военных России и Белоруссии

Военные и их родственники больше не смогут получить американскую визу. Также санкции ввели против восьми российских компаний, связанных с судоходством, в том числе «Оборонлогистики»

Фото: РИА Новости

Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 2596 российских военнослужащих и 13 белорусских военных чиновников, теперь эти люди, а также члены их семей не будут иметь права на получение американской визы, заявили в Госдепе США. Полный поименный список не опубликован.

Военных обвиняют в нарушении прав человека. В Госдепе считают, что все внесенные в список лица несут ответственность за действия, «которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», или поддерживали их.

В частности, в список попали бывший командир бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии Дмитрий Павличенко, экс-глава ведомства Юрий Сиваков и бывший управляющего делами президента страны Юрий Шейман.

США также внесли в санкционный список восемь российских компаний, связанных с морским сектором и судоходством:

ООО «Оборонлогистика»;

ООО «СК Юг»;

АО «Северное морское пароходство» (АО СМП);

ООО «Трансморфлот»;

ООО «М-Лизинг»;

ООО «Марин Транс Шиппинг»;

ООО «Транспортная компания «Норд Проект»;

ООО «Фертоинг».

РБК направил запросы в пресс-службы Министерства обороны и ООО «Оборонлогистика».

Кроме того, США арестовали 69 судов, которые, по мнению Госдепартамента, представляют особый интерес для этих компаний.

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«Эти действия служат предупреждением для частных российских компаний о том, что те, кто поддерживает путинскую военную машину, рискуют заплатить большую цену», — заявили в ведомстве.

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