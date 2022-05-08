Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Страны G7 обязались отказаться от российской нефти Политика, 20:47
США ввели секторальные санкции против российского консалтингового сектора Политика, 20:43
США ввели визовые ограничения против 2,6 тыс. военных России и Белоруссии Политика, 20:35
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 20:18
Гендиректор «Ахмата» не станет преемником Хачатурянца на посту главы РПЛ Спорт, 20:07
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине техники США и резерва ВСУ Политика, 19:49
«Роскосмос» обвинил YouTube в удалении роликов с Рогозиным Технологии и медиа, 19:43
Трюдо прибыл на Украину с необъявленным визитом Политика, 19:40
США ввели санкции против Голодец и Златкис Политика, 19:35
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 19:26
США ввели санкции против «Первого канала», «России 1» и НТВ Политика, 19:15
CBS и BuzzFeed сообщили о возвращении американских дипломатов в Киев Политика, 19:06
Синоптики оценили погоду для летной части парада в Москве 9 мая Общество, 18:59
Спикеры парламентов Норвегии и Германии встретились с Зеленским в Киеве Политика, 18:54
Война санкций ,  
0 

США ввели визовые ограничения против 2,6 тыс. военных России и Белоруссии

Военные и их родственники больше не смогут получить американскую визу. Также санкции ввели против восьми российских компаний, связанных с судоходством, в том числе «Оборонлогистики»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 2596 российских военнослужащих и 13 белорусских военных чиновников, теперь эти люди, а также члены их семей не будут иметь права на получение американской визы, заявили в Госдепе США. Полный поименный список не опубликован.

Военных обвиняют в нарушении прав человека. В Госдепе считают, что все внесенные в список лица несут ответственность за действия, «которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», или поддерживали их.

В частности, в список попали бывший командир бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии Дмитрий Павличенко, экс-глава ведомства Юрий Сиваков и бывший управляющего делами президента страны Юрий Шейман.

США также внесли в санкционный список восемь российских компаний, связанных с морским сектором и судоходством:

  • ООО «Оборонлогистика»;
  • ООО «СК Юг»;
  • АО «Северное морское пароходство» (АО СМП);
  • ООО «Трансморфлот»;
  • ООО «М-Лизинг»;
  • ООО «Марин Транс Шиппинг»;
  • ООО «Транспортная компания «Норд Проект»;
  • ООО «Фертоинг».

РБК направил запросы в пресс-службы Министерства обороны и ООО «Оборонлогистика».

Кроме того, США арестовали 69 судов, которые, по мнению Госдепартамента, представляют особый интерес для этих компаний.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции

«Эти действия служат предупреждением для частных российских компаний о том, что те, кто поддерживает путинскую военную машину, рискуют заплатить большую цену», — заявили в ведомстве.

Материал дополняется

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
военные санкции визы США ограничения
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter