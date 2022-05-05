Глава австрийской OMV оценил готовность страны к газовому эмбарго

По словам Штерна, без поставок газа из России в Австрии возникнут проблемы в промышленности и отрасли производства энергии, так как они потребляют более 70% поставляемого газа в год

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия пока не готова вводить запрет на импорт газа из России, потому что без поставок не обеспечить необходимый уровень газоснабжения, заявил глава австрийской энергокомпании OMV Альфред Штерн в интервью газете Kurier.

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Глава OMV указал, что при отказе от российского газа Австрию ждут проблемы с сохранением экономической активности. По его словам, стране удастся обеспечить теплом домашние хозяйства (они потребляют около 20% газа в год), но гораздо больше энергоносителей нужны промышленности (40%) и для производства энергии (35%). По данным «Газпрома», в 2020 году Австрия купила у России более 13 млрд куб. м газа, заняв по этому объему четвертое место среди европейских стран (на первом была Германия).

Штерн отметил, что для анализа вопроса поставок создана целевая группа по газу.

Говоря о нефтяном эмбарго, которое в рамках шестого пакета санкций планирует ввести ЕС, Штерн указал, что Австрия уже сейчас не использует нефть из России на своих нефтеперерабатывающих заводах. Однако он допустил, что эмбарго станет причиной высоких цен на нефть, так как Россия обеспечивает большие объемы добычи. Ранее телеканал ZDF сообщал, что Австрия отозвала свое право вето на введение эмбарго на импорт нефти.

В Евросоюзе называли разные сроки отказа от российского газа. В марте Еврокомиссия представила план REPowerEU, который предусматривает отказ к 2030 году. В апреле министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер указала, что ЕК пересмотрела сроки, и новой целью стал 2027 год.

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В Италии допустили, что смогут отказаться от поставок российского газа ко второй половине 2024 года. Правительство Германии заявляло, что страна планирует отказаться от российского газа как можно скорее, однако его замена потребует много времени. Французский президент Эмманюэль Макрон в апреле отмечал, что его стране российский газ «не нужен», но Европа в целом зависима от поставок.

Гевесслер указывала, что Евросоюз на 80% зависит от российского газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в марте говорил, что Россия обеспечивает 40% импорта газа.

В Кремле отмечали, что если Европа решит отказаться от российского газа, страна найдет новых покупателей. «Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.