Власти Нигерии заявили о планах России финансировать газопровод с Марокко
Россия заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва, передает Reuters.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил журналистам министр.
Он отметил, что газопровод свяжет африканские страны с покупателями из Европы. Длина газопровода составит 5,660 км, что сделает его длиннейшим в мире. По словам Тимпире Сильва, администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года, до гонца истечения его президентского срока. Предварительную стоимость строительства министр не назвал.
На сегодняшний день самым длинным энергопроводом является нефтепровод «Дружба», который начинается в Самаре и проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Литвы и Латвии на севере и Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии на южном участке. Его длина составляет 5500 км.
О планах построить газопровод власти Нигерии и Марокко сообщали еще в 2016 году. Как сказал министр иностранных дел Нигерии Джефри Оньеама, газопровод позволит Нигерии выйти на европейский рынок, передает его слова Reuters. Договор между двумя странами был подписан в ходе визита короля Марокко Мухаммеда VI в Абуджу, столицу Нигерии.
По данным ОПЕК за 2020 год, Нигерия занимает четвертое место среди членов организации по доказанным резервам газа — 5,7 млрд м. куб. По данным за 2019 год, доля Нигерии среди мировых запасов газа составляла 2,79%.