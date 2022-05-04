Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Власти Нигерии заявили о планах России финансировать газопровод с Марокко Экономика, 02:29
Глава СНБО сообщил о плане Венгрии по захвату части Украины Политика, 02:22
FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае Бизнес, 02:10
WSJ узнала о сроках отказа ЕС от российской нефти в рамках новых санкций Политика, 01:40
Байден по ошибке заявил о поставках ПТРК Javelin в Россию Политика, 01:18
Изучавший Россию генерал станет новым командующим силами НАТО в Европе Политика, 01:07
Блинкен 5 мая представит обновленную политику США в отношении Китая Политика, 01:02
Кадыров предложил начать второй этап спецоперации «по всей Украине» Политика, 00:19
Оппозиционера Кара-Мурзу перевели из ИВС в московский СИЗО № 7 Общество, 00:13
Times сообщила о риске срыва продажи «Челси» из-за долга Абрамовичу Спорт, 00:07
Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $600 млрд Политика, 00:01
«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов Спорт, 03 мая, 23:51
Le Matin узнала о желании Болгарии и Чехии выйти из эмбарго на нефть Политика, 03 мая, 23:14
В результате ДТП с участием автобуса на западе Украины погибли 27 человек Общество, 03 мая, 23:09
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Экономика ,  
0 

Власти Нигерии заявили о планах России финансировать газопровод с Марокко

Власти Нигерии заявили о заинтересованности России в инвестициях в газопровод, который свяжет Африку с странами Европы. О планах построить совместный с Маркокко газопровод нигерийские власти договорились еще в 2016 году
«Газпром» GAZP ₽240,4 Купить

Россия заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва, передает Reuters.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил журналистам министр.

Reuters сообщил о прекращении поставок по газопроводу «Ямал — Европа»
Экономика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Он отметил, что газопровод свяжет африканские страны с покупателями из Европы. Длина газопровода составит 5,660 км, что сделает его длиннейшим в мире. По словам Тимпире Сильва, администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года, до гонца истечения его президентского срока. Предварительную стоимость строительства министр не назвал.

На сегодняшний день самым длинным энергопроводом является нефтепровод «Дружба», который начинается в Самаре и проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Литвы и Латвии на севере и Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии на южном участке. Его длина составляет 5500 км.

Связанный с Nord Stream 2 немецкий фонд отказался поддерживать газопровод
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

О планах построить газопровод власти Нигерии и Марокко сообщали еще в 2016 году. Как сказал министр иностранных дел Нигерии Джефри Оньеама, газопровод позволит Нигерии выйти на европейский рынок, передает его слова Reuters. Договор между двумя странами был подписан в ходе визита короля Марокко Мухаммеда VI в Абуджу, столицу Нигерии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Бизнес на связи: как в кризис отвечать на сложные вопросы клиентов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Три шага, как вывести компанию из кризиса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции
Прогнозы
Pro
Особняки, картины, книги — чем расплачивались должники в начале 2022 года
Кейсы
Pro
Ждите контрафакта: какие риски параллельного импорта грозят России
Статьи

По данным ОПЕК за 2020 год, Нигерия занимает четвертое место среди членов организации по доказанным резервам газа — 5,7 млрд м. куб. По данным за 2019 год, доля Нигерии среди мировых запасов газа составляла 2,79%.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Нигерия Марокко газопровод
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Reuters сообщил о прекращении поставок по газопроводу «Ямал — Европа»
Экономика
Связанный с Nord Stream 2 немецкий фонд отказался поддерживать газопровод
Бизнес
Глава украинской ГТС заявил об усилении мер безопасности на газопроводе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter