El Pais узнала об идее ЕС потребовать от членов союза делиться газом

По данным издания, в случае прекращения поставок газа из России Брюссель потребует от членов ЕС, у которых есть альтернативные источники поставок, делиться топливом с наиболее пострадавшими государствами

Еврокомиссия 18 мая планирует одобрить план на случай возможного прекращения поставок газа из России, который, в том числе, включает требование к членам ЕС делиться своим газом со странами, наиболее пострадавшими от прекращения снабжения. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

По информации издания, Брюссель настаивает, что в случае чрезвычайной ситуации с газом, те страны, у которых есть альтернативные поставщики, должны будут делиться с наиболее пострадавшими государствами.

Европейские власти также потребуют применять нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, таким образом, чтобы компании в менее затронутых странах не имели конкурентного преимущества перед предприятиями в более пострадавших государствах, уточняет издание.

Кроме этого, по информации El País, Брюссель намерен использовать действующий с 2017 года регламент о поставках газа для того, чтобы гарантировать достаточное поступление газа домохозяйствам и социальным службам всех стран сообщества.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, в случае полного прекращения поставок российского газа меры, предусмотренные в регламенте, придется принимать практически всем партнерам по ЕС. В то же время ЕК считает, что из 155 млрд куб м газа, которые ежегодно поступают из России, две трети в перспективе могут быть заменены.

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С начала российской военной операции на Украине многие западные страны, включая ЕС и США, ввели или ужесточили против Москвы санкции. Ограничения, в том числе, затронули крупные финансовые и промышленные компании, членов российского правительства, а также резервов ЦБ. При этом санкции не коснулись импорта российских нефти и газа.

Россия обеспечивает Европе примерно 40% ее потребности в импорте газа. 23 марта президент Владимир Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (в этом перечне — все страны ЕС, США, Великобритания и другие государства) в рублях. Новое требование начало действовать 1 апреля.

Многие страны ЕС ранее заявляли об отказе платить за поставку энергоресурсов по новой схеме. В Еврокомиссии считают, что новая схема оплаты противоречит европейскому санкционному режиму.

Польша и Болгария также отказались платить за газ в рублях, из-за чего «Газпром» приостановил поставки в эти страны. Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили назвала действия России нарушением контрактов. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны ЕС подготовить план действий на случай прекращения поставок из России.

В середине марта замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович говорил, что Евросоюзу, чтобы заменить поставки из России, понадобится 50–60 млрд куб. м природного газа из других источников.