Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Главного задиру Хабиба Нурмагомедова нокаутировали в UFC ударом с ноги Спорт, 08:34
Валуев назвал победу Бивола одной из величайших в истории бокса России Спорт, 08:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:27
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 08:25
Лишенный титула UFC из-за лишнего веса Оливейра победил Гэтжи Спорт, 08:06
Иммунолог Крючков предупредил о начале всплеска заболеваемости COVID-19 Общество, 07:59
Россиянин Бивол победил лучшего боксера мира Спорт, 07:42
Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма Политика, 07:25
Красноярские власти обещали обеспечить жильем пострадавших от пожаров Общество, 07:21
Экс-глава НАТО посоветовал Финляндии вступить в блок «прямо сейчас» Политика, 06:28
Минобороны заявило о провокации с бронетехникой со знаком Z под Донецком Политика, 06:28
Зеленский счел, что визит Байдена в Киев стал бы важным сигналом Политика, 05:38
В Магадане одну из улиц назовут в честь защитников Донбасса Политика, 05:38
В пожарах в Красноярском крае пострадали 19 человек и сгорели 518 домов Общество, 04:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма

Сергей Аксенов: переговоры с Украиной по статусу Крыма бесполезны, вопрос закрыт навсегда

Переговоры о статусе республики Крым с властями Украины бесполезны, так как вопрос «закрыт однозначно раз и навсегда». Об этом «РИА Новости» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры (с Киевом — РБК) бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — сказал глава республики.

По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

Ростуризм опроверг массовые отмены бронирований в отелях Крыма
Бизнес
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

В начале марта украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность Киева к поиску компромисса по статусу Крыма, ДНР и ЛНР, при этом он полагает, что нужно учесть мнение людей, которые хотят быть частью Украины. В Кремле в ответ на его слова заявили, что российская позиция «хорошо известна» и «неоднократно доводилась и до украинской стороны, и до телефонных собеседников российского президента». «Что касается Крыма — это российский регион, это надо признать де-факто и де-юре», — говорил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее, в конце марта, состоялись очные переговоры украинской и российской делегации и Турции. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, в частности о нейтральном и безъядерном статусе страны. В обмен на это украинская сторона добивается предоставления международных гарантий безопасности. Украина заверила, что не будет оспаривать принадлежность Крыма и республик Донбасса силой, и предложила решить вопрос Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса — на встрече глав государств.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе
Статьи
Pro
Фото: Dan Gold / Unsplash Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro x The Economist
Фото: Steffi Loos / Getty Images Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи

В начале апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев представил новый проект соглашения, в котором «налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле». Лавров также указывал на медленный ход переговоров и недоговороспособность украинцев. О том, что после событий в Буче Украина «кардинально изменила» свою позицию, отойдя от своих намерений в отношении Крыма и республик Донбасса, заявлял и Владимир Путин.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Сергей Аксенов Крым переговоры Военная операция на Украине
Материалы по теме
Ростуризм опроверг массовые отмены бронирований в отелях Крыма
Бизнес
ФСБ раскрыла данные об изъятии 27 млн руб. у шпионов во время ВОВ
Общество
Россияне начали отказываться от брони отелей в Крыму из-за отмены рейсов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter