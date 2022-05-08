Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма

Переговоры о статусе республики Крым с властями Украины бесполезны, так как вопрос «закрыт однозначно раз и навсегда». Об этом «РИА Новости» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры (с Киевом — РБК) бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — сказал глава республики.

По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

В начале марта украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность Киева к поиску компромисса по статусу Крыма, ДНР и ЛНР, при этом он полагает, что нужно учесть мнение людей, которые хотят быть частью Украины. В Кремле в ответ на его слова заявили, что российская позиция «хорошо известна» и «неоднократно доводилась и до украинской стороны, и до телефонных собеседников российского президента». «Что касается Крыма — это российский регион, это надо признать де-факто и де-юре», — говорил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее, в конце марта, состоялись очные переговоры украинской и российской делегации и Турции. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, в частности о нейтральном и безъядерном статусе страны. В обмен на это украинская сторона добивается предоставления международных гарантий безопасности. Украина заверила, что не будет оспаривать принадлежность Крыма и республик Донбасса силой, и предложила решить вопрос Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса — на встрече глав государств.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Статьи Pro Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях Статьи Pro Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Статьи Pro Выхода нет: как законно провести сокращение Выхода нет: как законно провести сокращение Инструкции Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro x The Economist Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Статьи Pro Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Статьи Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи

В начале апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев представил новый проект соглашения, в котором «налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле». Лавров также указывал на медленный ход переговоров и недоговороспособность украинцев. О том, что после событий в Буче Украина «кардинально изменила» свою позицию, отойдя от своих намерений в отношении Крыма и республик Донбасса, заявлял и Владимир Путин.