Аксенов оценил переговоры с Украиной по статусу Крыма
Переговоры о статусе республики Крым с властями Украины бесполезны, так как вопрос «закрыт однозначно раз и навсегда». Об этом «РИА Новости» заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры (с Киевом — РБК) бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — сказал глава республики.
По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность Киева к поиску компромисса по статусу Крыма, ДНР и ЛНР, при этом он полагает, что нужно учесть мнение людей, которые хотят быть частью Украины. В Кремле в ответ на его слова заявили, что российская позиция «хорошо известна» и «неоднократно доводилась и до украинской стороны, и до телефонных собеседников российского президента». «Что касается Крыма — это российский регион, это надо признать де-факто и де-юре», — говорил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее, в конце марта, состоялись очные переговоры украинской и российской делегации и Турции. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев передал Москве предложения по мирному договору, в частности о нейтральном и безъядерном статусе страны. В обмен на это украинская сторона добивается предоставления международных гарантий безопасности. Украина заверила, что не будет оспаривать принадлежность Крыма и республик Донбасса силой, и предложила решить вопрос Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса — на встрече глав государств.
В начале апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев представил новый проект соглашения, в котором «налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле». Лавров также указывал на медленный ход переговоров и недоговороспособность украинцев. О том, что после событий в Буче Украина «кардинально изменила» свою позицию, отойдя от своих намерений в отношении Крыма и республик Донбасса, заявлял и Владимир Путин.