Кадыров заявил о «скором освобождении» Попасной в Луганской области
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о скором освобождении города Попасная в Луганской области. Он опубликовал в Telegram видео, на котором показано захваченное здание городского совета.
По его словам, сейчас чеченские бойцы зачищают город от украинских военных. «Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами. Мирная жизнь будет царить везде. И это касается не только данного населенного пункта, но всех городов и сел ДНР И ЛНР», — утверждает Кадыров.
Он попросил «набраться терпения и ждать».
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Российское Минобороны еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками Луганской народной республики (ЛНР).
21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что весь Мариуполь в Донецкой области перешел под контроль российских военных и ДНР, а территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. На его зачистку он отвел три-четыре дня. Однако Путин приказал отменить штурм завода, призвав подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы». В тот же день Кадыров, который неоднократно анонсировал скорое «освобождение» Мариуполя, объявил, что город был взят «окончательно и бесповоротно».
24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью помощи людям на Донбассе», «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны.