Кадыров заявил о «скором освобождении» Попасной в Луганской области

По словам главы Чечни, сейчас идет зачистка города от украинских военных. Он опубликовал видео, на котором показано захваченное чеченскими бойцами здание городского совета

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о скором освобождении города Попасная в Луганской области. Он опубликовал в Telegram видео, на котором показано захваченное здание городского совета.

По его словам, сейчас чеченские бойцы зачищают город от украинских военных. «Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами. Мирная жизнь будет царить везде. И это касается не только данного населенного пункта, но всех городов и сел ДНР И ЛНР», — утверждает Кадыров.

Он попросил «набраться терпения и ждать».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками Луганской народной республики (ЛНР).

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что весь Мариуполь в Донецкой области перешел под контроль российских военных и ДНР, а территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» блокирована. На его зачистку он отвел три-четыре дня. Однако Путин приказал отменить штурм завода, призвав подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы». В тот же день Кадыров, который неоднократно анонсировал скорое «освобождение» Мариуполя, объявил, что город был взят «окончательно и бесповоротно».

Читайте на РБК Pro Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Инструкции Pro Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью Статьи Pro Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Статьи Pro Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Кейсы Pro Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Статьи Pro Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей Статьи Pro Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Статьи

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью помощи людям на Донбассе», «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны.