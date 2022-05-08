Рогозин усомнился, что США смогут «замазать» разведпомощь Украине

Глава «Роскосмоса» выразил сомнение, что США смогут «замазать» свое участие в передаче Киеву разведданных, которые они получали, в том числе, за счет Starlink. «Поздно пить боржоми», — обратился он к главе ЦРУ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

США вряд ли удастся «замазать» передачу разведданных Украине и «прямое участие в убийстве» российских военных, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Так он прокомментировал слова главы ЦРУ Уильяма Бернса, который назвал «безответственным» и «опасным» распространение сообщений о том, что разведка США предоставила Украине разведданные, в том числе о местоположении крейсера «Москва».

«Поздно пить боржоми, мистер Бернс. <...> Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединенных Штатов, включая Starlink, и Евросоюза», — написал он в Telegram.