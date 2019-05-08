Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев переходит на работу в ОСК, его место занял командующий Северным флотом. Также назначен новый командующий Черноморским флотом

Николай Евменов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС. Приказ президента зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Бывший главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в ОСК, добавил министр. Окончив в 1977 году Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, он провел на военной службе более 45 лет и возглавил ВМФ в апреле 2016 года.

«Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. В состав Военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень», — прокомментировал Шойгу.

Евменов ранее командовал Северным флотом.