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Allergan $189 (+33,84%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+10,29%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Политика ,  
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Коломойский допустил перезагрузку экономики Украины по аналогии с 1917-м
Главная проблема республики — в экономике и бедности ее населения, считает украинский бизнесмен. Возможное развитие событий он видит следующим образом: «Всеобщая национализация — и поехали заново»
Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украине может потребоваться полная перезагрузка экономики, как это было в 1917 году, когда провели общегосударственную национализацию. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу Bihus.info.

По его словам, главная проблема Украины заключается в ее экономике, в уровне жизни ее населения. В первую очередь, считает он, политикам надо думать о том, как увеличить ВВП и вернуть украинцев из-за границы.

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«Смотрите, страна, возможно, потребует такой перезагрузки, как в 1917 году. И такое тоже возможно, я допускаю. В той конструкции, в той системе распределения собственности и материальных благ страна может не выжить. Всеобщая национализация — и поехали заново все», — сказал он.

Коломойский отметил, что национализация — только один из вариантов, и это не значит, что после нее наступит социализм. «Будет просто перезагрузка по новой», — добавил бизнесмен.

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Михаил Комин Слуга и хозяева: сможет ли Зеленский сломить политическую систему Украины

По показателю ВВП на душу населения Украина является беднейшей страной Европы: в пересчете на доллары при текущих ценах этот показатель составляет $2963 за 2018 год. Более 29% украинцев, свидетельствуют данные Госслужбы статистики за девять месяцев прошлого года, живут на доходы ниже фактического прожиточного минимума. Вместе с этим Международный валютный фонд прогнозирует замедление экономического роста республики в ближайшие два года.

В команде избранного президента Владимира Зеленского ранее указывали, что экономическая обстановка в республике может повлечь за собой ряд непопулярных мер, эффект от которых будет виден только в долгосрочной перспективе. В частности, это могут быть налоговая амнистия, легализация сбережений, полученных сомнительными путями, и другие меры.

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Зеленский назвал своими приоритетами демонополизацию и деолигархизацию

Сам Зеленский говорил, что ставит перед собой задачу победить коррупцию в стране, бороться с монополиями в сфере энергетики и с олигархами в сфере СМИ.

Автор: Анна Трунина
Теги: Игорь Коломойский, Украина, Экономика, национализация, революция 1917 года
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