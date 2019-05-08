Коломойский допустил перезагрузку экономики Украины по аналогии с 1917-м

Главная проблема республики — в экономике и бедности ее населения, считает украинский бизнесмен. Возможное развитие событий он видит следующим образом: «Всеобщая национализация — и поехали заново»

Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украине может потребоваться полная перезагрузка экономики, как это было в 1917 году, когда провели общегосударственную национализацию. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу Bihus.info.

По его словам, главная проблема Украины заключается в ее экономике, в уровне жизни ее населения. В первую очередь, считает он, политикам надо думать о том, как увеличить ВВП и вернуть украинцев из-за границы.

«Смотрите, страна, возможно, потребует такой перезагрузки, как в 1917 году. И такое тоже возможно, я допускаю. В той конструкции, в той системе распределения собственности и материальных благ страна может не выжить. Всеобщая национализация — и поехали заново все», — сказал он.

Коломойский отметил, что национализация — только один из вариантов, и это не значит, что после нее наступит социализм. «Будет просто перезагрузка по новой», — добавил бизнесмен.