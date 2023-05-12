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Глава МИД Германии заявила о нежелании разрывать связи ЕС и Китая

Глава МИД Германии: Евросоюз не желает разрывать экономические связи с Китаем
ЕС и Китай не должны разрывать экономические связи, но европейским странам стоит снизить зависимость от поставок КНР критически важного сырья, считает Бербок. Для этого страны союза должны сплотиться, добавила она
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Kira Hofmann / Photothek / Global Look Press)

Евросоюз не хочет разрыва экономических отношений с Китаем, однако соперничество с ним усиливается, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД европейских стран в Швеции, передает Stern.

«Мы, европейцы, не хотим разъединения», — сказала она. Но, по ее словам, Китай усиливает «системное соперничество, которое противоречит международным правилам игры».

Она заявила, что не стоит делать ставку на идею, что «можно обеспечить безопасность за счет экономического лидерства», поскольку она «может быть обманчива». Бербок отметила, что таким образом Запад уже ошибся с Россией.

Министр призвала минимизировать существующие риски для безопасности, которые, например, связаны с зависимостью от Китая в поставках критически важного сырья. По мнению Бербок, между странами ЕС нужно наращивать сотрудничество, поскольку они вместе «обладают силой и мощью», которые нельзя «недооценивать» и следует «уверенно использовать».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на той же встрече отметил, что странам ЕС следует «определить» и «откалибровать» позицию по отношениям с Китаем, передает AFP. Принципы этого изложены в соответствующем документе. По словам Борреля, КНР рассматривается и как партнер, и как конкурент.

Дипломат добавил, что напряжение в европейско-китайских отношениях вызывает позиция Пекина по ситуации на Украине, поскольку КНР не использует свое влияние на Россию для прекращения боевых действий.

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Глава подразделения китайского МИДа по европейским делам Ван Лутонг уже заявил в Twitter, что надеется на формирование в ЕС «рационального и объективного взгляда» на Китай. Ранее он критиковал намерение Евросоюза ввести санкции против нескольких китайских компаний, которые могут помогать России в обходе санкций, пишет South China Morning Post.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз Китай Анналена Бербок
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