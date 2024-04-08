ФСБ задержала пять человек по делу об «украинских колл-центрах» и ₽7 млрд

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Сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД задержали пять человек, которых подозревают в организации «незаконного виртуального узла связи», сообщила спецслужба. Этот узел связи использовался «украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества» — у россиян через него вымогали деньги, говорится в поступвише в РБК сообщении.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Подозреваемых арестовали.

По версии ведомства, злоумышленники с помощью «незаконного виртуального узла связи» вымогали у граждан России средства и через цепочку финансовых операций отправляли их на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным ФСБ, при использовании только одного узла связи подозреваемые похитили у россиян более 7 млрд рублей.

«Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования», — добавили в ведомстве.

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