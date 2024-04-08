 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ задержала пять человек по делу об «украинских колл-центрах» и ₽7 млрд

ФСБ задержала пять создателей узла связи для украинских колл-центров
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала пять человек по делу об «украинских колл-центрах» и ₽7 млрд
Video

Сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД задержали пять человек, которых подозревают в организации «незаконного виртуального узла связи», сообщила спецслужба. Этот узел связи использовался «украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества» — у россиян через него вымогали деньги, говорится в поступвише в РБК сообщении.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Подозреваемых арестовали.

По версии ведомства, злоумышленники с помощью «незаконного виртуального узла связи» вымогали у граждан России средства и через цепочку финансовых операций отправляли их на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным ФСБ, при использовании только одного узла связи подозреваемые похитили у россиян более 7 млрд рублей.

«Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования», — добавили в ведомстве.

Материал дополняется

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
ФСБ мошенники телефонные звонки
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
ФСБ задержала пять человек по делу об «украинских колл-центрах» и ₽7 млрд Политика, 10:33
В Мариуполе ФСБ задержала взломщика университетского сайта Общество, 10:32
Расписки Globaltrans упали вопреки росту финансовых показателей Инвестиции, 10:29
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз Политика, 10:15
Акции «Норникеля» выросли в первый день торгов после сплита 1:100 Инвестиции, 10:14
Панарин повторил рекорд результативности XXI века в НХЛ Спорт, 10:12
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink в голове: что он уже может Pro, 10:11
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Бразильский суд начал расследование против Маска из-за X Технологии и медиа, 10:09
Власти Орска объявили эвакуацию жителей поселка Лесоторговый Общество, 10:09
Курс биткоина вырос до $70 тыс. Крипто, 10:06
Регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян. Инфографика Финансы, 10:00
В МИДе сообщили, что Россия не будет трогать здание посольства Украины Политика, 09:59
«Ведомости» узнали о планах «Озон фармацевтики» осенью провести IPO Инвестиции, 09:56
Власти сообщили о более 10 тыс. затопленных домов в Оренбургской области Общество, 09:54