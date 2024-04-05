Жителя Иваново арестовали по обвинению в финансировании ВСУ

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Октябрьский районный суд Иваново арестовал местного жителя за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, задержанный перевел деньги на счет, предназначенный для сбора средств, направляемых на нужды ВСУ.

Против него завели дело по статье 275 Уголовного кодекса — госизмена с наказанием вплоть до пожизненного заключения. Суд отправил мужчину под стражу до 1 июня 2024 года. Постановление в законную силу не вступило.

РБК направил запрос в ФСБ Ивановской области.

С начала военной операции на Украине российские власти регулярно сообщают о возбуждении дел о госизмене и вынесении приговоров по этой статье.

В частности, 4 апреля суд приговорил жителя Омска к 12 годам колонии строгого режима по этой статье. По версии следствия, бывший сотрудник омского предприятия оборонно-промышленного комплекса собрал секретные сведения и планировал передать их властям Германии в обмен на помощь в переезде.