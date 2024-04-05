ФСБ задержала в ЛНР студентку-отличницу за передачу данных ВСУ
Сотрудники ФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали студентку, передававшую через телеграм-каналы данные о российских военнослужащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Жительница республики, «руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям» собирала и передавала информацию о местах дислокации подразделений российский войск, задействованных в военной операции на Украине.
В ведомстве уточнили, что задержанная — студентка-отличница последнего курса одного из вузов ЛНР по специальности «социология».
РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.
20 марта дело о государственной измене (ст. 275 УК) возбудили в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передавать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.
По версии ФСБ, фигурант установил связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и предложил им передать сведения о деятельности российского предприятия.
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