ФСБ задержала в ЛНР студентку, которая передавала ВСУ данные о российских ВС

ФСБ задержала в ЛНР студентку-отличницу за передачу данных ВСУ

Фото: РИА Новости

Сотрудники ФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали студентку, передававшую через телеграм-каналы данные о российских военнослужащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Жительница республики, «руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям» собирала и передавала информацию о местах дислокации подразделений российский войск, задействованных в военной операции на Украине.

В ведомстве уточнили, что задержанная — студентка-отличница последнего курса одного из вузов ЛНР по специальности «социология».

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

20 марта дело о государственной измене (ст. 275 УК) возбудили в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передавать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.

По версии ФСБ, фигурант установил связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и предложил им передать сведения о деятельности российского предприятия.