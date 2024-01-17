ЦБ предупредил, что мошенники стали чаще имитировать голоса родственников

Мошенники начали выходить на контакт с потенциальной жертвой от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса через специальные программы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центробанка.

В регуляторе отметили, что преступники активно используют комбинированные схемы мошенничества, в основном телефонного. Все чаще они создают адресные схемы по цифровому портрету человека на основе данных из открытых интернет-ресурсов: о родственниках, друзьях, работе, досуге.

«Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — предупредили в ЦБ.

Если во время разговора возникают сомнения, стоит позвонить человеку, от имени которого вам звонят, заключили в Банке России.

В конце декабря 2023 года регулятор назвал самые популярные фразы, которые используют мошенники. Среди них — «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет». Также злоумышленники сообщают о попытке кражи денег и просроченной сим-карте, просят назвать код из СМС-сообщения.