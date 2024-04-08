Осужденная за взятки экс-министр решила уйти на военную операцию

Бывшая глава Минкультуры Крыма, приговоренная к десяти годам колонии, попросила отправить ее на службу в зону военной операции. Ее признали виновной в получении 25 млн руб. за покровительство при строительстве культурных объектов

Арина (Вера) Новосельская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывшая министр культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне военной операции, сообщил «РИА Новости» член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

Как рассказал, Хасавов она рассказала наблюдательной комиссии о своем решении во время их визита в московское СИЗО-6. По словам Новосельской, заявление было подано три месяца назад, она надеется, что его рассмотрят в ближайшее время.

Новосельскую прошлым летом приговорили к десяти годам колонии по делу о взятке на 25 млн руб. Минкультуры Крыма она возглавляла семь лет — с 2014 по 2021-й. Фигурантом уголовного дела женщина стала после того, как попала в скандал: на совещании с главой Крыма Сергеем Аксеновым она выругалась матом.

Осенью того же года Новосельскую уволили в связи с утратой доверия, это произошло через несколько дней после ареста женщины по обвинению в получении денег за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила взятку от бенефициара ООО «Меандр» Евгения Ярмоша, при этом контракт на строительство центра тогда еще не был заключен.

Вину Новосельская не признала. По версии ее защиты, она заняла у Ярмоша $300 тыс. для своей подруги по фамилии Орлова, которая планировала приобрести квартиру в центре Москвы. Обвинение указывало, что Орлова была подчиненной Новосельской, она купила квартиру на полученные от Ярмоша деньги, а затем передала ее в собственность начальницы.