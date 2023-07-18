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Выругавшуюся на совещании с Аксеновым экс-министра приговорили за взятку

Суд Москвы приговорил к 10 годам колонии экс-министра культуры Крыма за взятку в ₽25 млн
Вере (Арине) Новосельской назначили 10 лет колонии за получение 25 млн руб. за покровительство при строительстве культурных объектов в Крыму. Она не признала вину и говорила, что брала деньги в долг для подруги на покупку квартиры
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Арина (Вера) Новосельская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший министр культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская приговорена Замоскворецким судом Москвы к десяти годам колонии общего режима. Ей вменялось получение взятки в крупном размере (25 млн руб., ч. 6 ст. 290 УК предусматривает наказание от восьми до 15 лет).

Кроме того, передает ТАСС, суд назначил Новосельской штраф в размере 128 млн руб., лишил звания заслуженного работника культуры и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.

Новосельская, проработавшая министром культуры с 2014 по 2021 год, стала фигурантом уголовного дела после того, как попала в скандал: в марте 2021 года она на совещании с главой Крыма Сергеем Аксеновым выругалась матом. Осенью того же года чиновницу уволили в связи с утратой доверия, это произошло через несколько дней после ареста женщины по обвинению в получении денег за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила взятку от бенефициара ООО «Меандр» Евгения Ярмоша, при этом контракт на строительство центра тогда еще не был заключен.

Экс-министр вину не признала. Она говорила, что заняла у Ярмоша $300 тыс. для своей подруги по фамилии Орлова, которая хотела купить квартиру в центре Москвы. При этом следствие заявляло, что Орлова была подчиненной Новосельской; она купила квартиру на полученные от Ярмоша деньги, а затем передала ее в собственность начальницы.

До того как возглавить крымское минкультуры, Новосельская работала преподавателем Симферопольского музыкального училища, была директором школы эстетического воспитания, художественным руководителем Крымского академического театра кукол.

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взятка приговор министр культуры
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