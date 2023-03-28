Польша и Румыния попросили у ЕС защиты от дешевого зерна с Украины

По оценке Еврокомиссии, из-за притока дешевого зерна с Украины фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли €417 млн. Варшава и Бухарест хотят добиться, чтобы это зерно ушло с их рынков

Фото: Reuters

Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы исключить ущерб для фермеров из этих стран из-за потока дешевой сельхозпродукции с Украины, пишет Reuters.

Ограничение возможностей экспорта зерна через черноморские порты, с которым Киев столкнулся после начала российской военной операции, вынудило Украину искать альтернативные маршруты для поставок через страны ЕС, включая Польшу и Румынию. В то же время проблемы с логистикой на этом направлении привели к тому, что большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в ЕС, было перенаправлено на рынки Центральной Европы, что нанесло ущерб местным фермерам, отмечает агентство. В феврале в Польше это стало причиной протестов.

Премьер-министр Румынии Николае Чука и глава польского правительства Матеуш Моравецкий на бизнес-конференции в Бухаресте заявили, что работают с Брюсселем над механизмом отслеживания украинского экспорта и конечных пунктов доставки продукции.

По словам Моравецкого, Варшава и Бухарест «вместе борются за то, чтобы это зерно покинуло наши страны, за то, чтобы Европейский союз эффективно помогал нам в реализации торговой политики, которая отвечает не только стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, но и экономическим интересам Польши и Румынии».

В марте министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая со ссылкой на оценку Еврокомиссии сообщил, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна на рынки этих стран.

Брюссель, по словам Дая, намерен выделить компенсацию польским, болгарским и румынским фермерам в размере €56,3 млн. Окончательное решение по этому вопросу ожидается 30 марта.

Совместный доклад о рисках для европейских фермеров из-за роста импорта сельскохозяйственной продукции с Украины представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии опубликовали еще в январе.

Так, в документе указывалось, что с января по ноября 2022 года импорт украинской кукурузы в приграничные страны ЕС вырос с нескольких тысяч тонн до нескольких миллионов тонн. «В настоящее время все больше и больше признаков того, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — указали авторы доклада.