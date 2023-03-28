Польша и Румыния попросили у ЕС защиты от дешевого зерна с Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 16:05
МОК отложил решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024 Спорт, 17:20
В МИД Грузии выразили Норвегии недовольство в связи с премией Саакашвили Политика, 17:18
Блинкен назвал «циничной ловушкой» призывы к прекращению огня на Украине Политика, 17:09
Мишустин заявил о работе над выпуском ОФЗ в «дружественных» валютах Инвестиции, 17:09
Вернут ли россиян к Олимпиаде. Онлайн выступления главы МОК Спорт, 17:08
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:08
Успехи Netflix, Twitch теряет зрителей: главное в видеоиграх за неделю Pro, 17:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава Минобрнауки счел четыре года обучения для айтишников достаточными Общество, 17:00
В Италии заподозрили российские спецслужбы в помощи Уссу при побеге Политика, 16:57
В мэрии оценили разгрузку фиолетовой ветки с открытием БКЛ Город, 16:57
Экс-главу FTX обвинили в даче взятки на $40 млн китайским чиновникам Крипто, 16:53
В ЦСКА заявили о готовности вернуть призванного в армию Федотова Спорт, 16:52
Врачи не выявили у капитана «Локомотива» проблем с коленным суставом Спорт, 16:46
Правительство Вьетнама одобрило 45-дневный безвиз для россиян Общество, 16:45
Экономика ,  
0 

Польша и Румыния попросили у ЕС защиты от дешевого зерна с Украины

Польша и Румыния попросили ЕС создать механизм контроля за дешевым зерном с Украины
По оценке Еврокомиссии, из-за притока дешевого зерна с Украины фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли €417 млн. Варшава и Бухарест хотят добиться, чтобы это зерно ушло с их рынков
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы исключить ущерб для фермеров из этих стран из-за потока дешевой сельхозпродукции с Украины, пишет Reuters.

Ограничение возможностей экспорта зерна через черноморские порты, с которым Киев столкнулся после начала российской военной операции, вынудило Украину искать альтернативные маршруты для поставок через страны ЕС, включая Польшу и Румынию. В то же время проблемы с логистикой на этом направлении привели к тому, что большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в ЕС, было перенаправлено на рынки Центральной Европы, что нанесло ущерб местным фермерам, отмечает агентство. В феврале в Польше это стало причиной протестов.

Премьер-министр Румынии Николае Чука и глава польского правительства Матеуш Моравецкий на бизнес-конференции в Бухаресте заявили, что работают с Брюсселем над механизмом отслеживания украинского экспорта и конечных пунктов доставки продукции.

По словам Моравецкого, Варшава и Бухарест «вместе борются за то, чтобы это зерно покинуло наши страны, за то, чтобы Европейский союз эффективно помогал нам в реализации торговой политики, которая отвечает не только стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, но и экономическим интересам Польши и Румынии».

В марте министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая со ссылкой на оценку Еврокомиссии сообщил, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна на рынки этих стран.

Брюссель, по словам Дая, намерен выделить компенсацию польским, болгарским и румынским фермерам в размере €56,3 млн. Окончательное решение по этому вопросу ожидается 30 марта.

Читайте на РБК Pro
Проджект — одна из самых востребованных профессий в ИТ. В чем ее суть
США, Канада, Великобритания: можно ли найти работу в этих странах сегодня
Основатель Shazam: «Первую прибыль мы получили спустя 17 лет»
«Я начальник — ты дурак». Как коллективы превращаются «в банки с пауками»

Совместный доклад о рисках для европейских фермеров из-за роста импорта сельскохозяйственной продукции с Украины представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии опубликовали еще в январе.

Так, в документе указывалось, что с января по ноября 2022 года импорт украинской кукурузы в приграничные страны ЕС вырос с нескольких тысяч тонн до нескольких миллионов тонн. «В настоящее время все больше и больше признаков того, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — указали авторы доклада.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
зерно Украина Польша Румыния
Материалы по теме
Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки
Политика
Украинский министр предупредил о снижении урожая зерна в стране
Политика
МИД исключил двусмысленность в сроках продления сделки по зерну с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter